Dernière tendance du moment, le goûter ludique est de plus en plus dans l’air du temps !





Petits et grands en raffolent. Des salons de dégustations d’un nouveau genre attirent des tablées entières d’amateurs de douceurs mais aussi de grands friands de jeux de société ou de jeux d’extérieur. Du coloriage à la lecture d’une bd, de la plaine de jeux à la crêpe sucrée : coup d’œil sur quelques adresses enchantant, distrayant et délectant nos petits épicuriens en herbe ... mais pas qu’eux!

Chez Capoue, la résurrection du goûter

Pour l’emblématique glacier bruxellois, la tendance est – avant tout – à la remise au goût du jour du fameux Goûter ! Au menu : le Gourmand ou l’Insatiable (chocolat chaud, café ou thé, 2 ou 4 gourmandises, 3 ou 4 boules de glaces). Ce qui n’empêchera personne de déguster aussi : la Dikkenek (crêpe, glace cookie, éclats de M&M’s), le Stoefer (brownie, glace vanille et chocolat chaud), la Gaufre of Thrones (gaufre de Liège, glace spéculoos), la Complètement Baba Chocolat (génoise, caramel beurre salé, chocolat chaud), la Queen Miam ou encore et entre autres, la coupe Fluide Glacial à base de glace citron-poire et vodka ! Et pendant que les grands, assis sur une balançoire (Capoue Ixelles) se délectent de cette glace bien arrosée, les plus petits, après ou avant leur goûter, pourront s’adonner à leur coloriage ou jeux de société préférés.

Différentes adresses à Bruxelles, à Wanze et à Huy : www.capoue.com

Tennis Club Bois de la Cambre

Sport à la Une mais aussi petite restauration et grand goûter ou desserts au programme !

Entre deux parties de tennis, quelques cours ou quelques fin d‘après-midis ensoleillées, on y vient pour une petite restauration mais aussi pour de beaux goûters A composer avec l’une (ou plusieurs) des 15 spécialités sucrées (tarte au sucre brun, crêpes normandes aux pommes, panaché de sorbets en farandoles de fruits, pain perdu, café gourmand, ...). Autant de variétés pour autant de goûts et de gourmands de tous âges.

Tennis Club Bois de la Cambre - Square du Vieux Tilleul – 1050 Bruxelles – T+32(0)2 672 49 86 – www.boisdelacambre.be





Chalet du Laerbeek

Au nord de Bruxelles (Jette), au cœur du Parc Roi Baudouin et des balades que l’on y fait dès les premiers rayons, vaste chalet servant d’aire de repos gourmande à toute la famille. En grande terrasse ou à l’intérieur ; jeux pour kids, brunch pour tous et restauration à quasi toutes heures. Grands « plus » : large pelouse face à la terrasse, plaine de jeux fort attractive et surtout voisine de la terrasse où laisser ses ribambelles s’amuser pendant que l’on y prend le thé. L’un de nos endroits préférés au nord-ouest de la Capitale.

Chalet du Laerbeek - Avenue du Laerbeek 145 – 1090 Bruxelles – T+32(0)2 478 08 88 - www.restauration-nouvelle.be/etablissement/chalet-du-laerbeek





Chalet Robinson

Incontournable au sud de la ville et au cœur du Bois de la Cambre, le Chalet Robinson attire encore et toujours toutes les générations en mal de mise au vert et de table sympathique pour y installer toute la famille. Crêpes (Mikado, spéculoos, Chikita, ...) et gaufres (au pralin de Jean Galler), y règnent en pièces maîtresses des goûters les plus gourmands à y faire par beau temps.

Chalet Robinson - Sentier de l’Embarcadère 1 – 1000 Bruxelles – T+32(0)2 372 92 92 – www.chaletrobinson.be





Cook and Book

Vaste librairie multifonction en divers pôles et espaces thématiques et souvent primée à l‘international pour sa grande originalité, Cook and Book propose tous les samedis à Woluwé-Saint-Lambert des ateliers de cuisine pour les plus petits. Ateliers articulés autour des produits et des douceurs de saison. Vaste terrasse pour prendre le goûter et aussi y jouer en plein air par beau temps. A la seconde adresse uccloise (Fort Jaco) de Cook and Book, la déco est davantage encore orientée vers les plus petits ; on y organise de grandes fêtes d’anniversaire, des jeux y sont aussi à disposition et tout le monde y file le samedi ou le mercredi !

Cook and Book - Place du Temps Libre 1 – 1200 Bruxelles – T+32(0)2 761 26 00 / Chaussée de Waterloo 1357 – 1180 Bruxelles – T+32(0)2 374 22 40 - www.cookandbook.be

La Fabrique - Parc d’Egmont

Dans le haut de la ville un lieu presque secret et en tous cas très discret derrière The Hôtel pour emmener ses kids goûter ou déjeuner - en paix pour nous - puisqu’une salle de jeux y est réservé spécialement pour eux !

La Fabrique - Accès possible par le Boulevard de Waterloo (derrière The Hotel) ou par la rue aux Laines - T+32(0)2 513 99 48 – www.lafabriqueresto.be





Brasserie des Etangs

Grande brasserie au bord des étangs Mellaerts avec plaine de jeux extérieure, mini-golf voisin et terrasse où, par beau temps, déguster gaufres et crêpes, chocolat chaud ou thé glacé suivant la météo ! A l’intérieur, salle de jeux pour les enfants.

Brasserie des Etangs - Boulevard du Souverain 275 – 1150 Bruxelles – T+32(0)2 779 36 19 - www.restauration-nouvelle.be/etablissement/brasserie-des-etangs-mellaerts





Chicago Café

A deux pas du quartier Sainte-Catherine et de ses nombreux commerces de bouche et restaurants, un espace singulier pour plaire aux petits comme aux grands. Les enfants y trouvent des livres et des jeux et peuvent s’y amuser à quelques pas de leurs parents qui ainsi peuvent refaire le monde en paix. Cadre sympa, vintage et tout en couleurs.

Chicago Café - Rue de Flandre 45 – 1000 Bruxelles – T+32(0)2 502 18 41 – www.chicagocafe.be





Last but not least : à la maison : « Maman fait un gâteau »

Et pour tous ceux qui restent chez eux et que les mamans ou grands-mères veulent gâter, voici le dernier livre paru aux Editions Racine : « Maman fat un gâteau » ! Un ouvrage signé Stéphanie Mayné, finaliste en 2016 du concours télévisé « Le Meilleur Pâtissier ». Une jeune maman devenue animatrice d’ateliers de pâtisserie qui propose ici 45 recettes gourmandes à réaliser avec ses bambins pour le mercredi, le samedi (pour soirées festives) ou encore le dimanche pour et par tous ceux qui ont du temps à consacrer à cette véritable passion qu’est la pâtisserie pour beaucoup d’entre nous !

Maman fait un gâteau – Mélanie Mayné - Vient de paraître aux Editions Racine ( www.racine.be ) – En librairie (19,95 €)

