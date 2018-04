Une étude le prouve : les Belges passent en moyenne 1h32 à table. À chacun sa recette, mais on dit que c’est autour d’un bon repas que se prennent les grandes décisions. Alors autant prendre le temps de bien choisir son adresse… Donc, on a mis les petits plats dans les grands pour trouver le lieu adapté à votre interlocuteur. CEO, comptable, créatif... Vous l'emmenez où à midi ?

En collaboration avec le site French-Connect, dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com.

Avec le CEO : Un endroit parfait !

Sofitel-Crystal Lounge restaurant : Au cœur du quartier Louise, invitez votre hôte dans cet hôtel de renom. A son arrivée, un voiturier prendra soin de garer la berline du chef ! L’endroit est parfait pour sa discrétion et son accueil prévenant, les discussions entre les plats du lunch de 2 ou 3 services risquent d’être constructives. Petit détail bien pensé, le nombre de calories sont mentionnées sur les plats les plus légers, parfait pour garder la ligne. Le mobilier contemporain et design et l’atmosphère feutrée sont propices aux échanges . Si l’ambiance est chaleureuse, profitez de la large terrasse dès le retour des beaux jours. Si le climat est glacial, alors la cheminée pourrait bien réchauffer les esprits, pour les prises de décisions.

40 Avenue de la Toison d’Or, 1050 Bruxelles Tél : +32 2 514 22 00

Avec les actionnaires : ça file droit

La meute : Le bon endroit pour détendre l’atmosphère si vos actionnaires sont aux abois, découvrez une salle aux murs de briques et à l’ambiance bon-enfant. Bleu, saignant ou bien cuit, le steak est ici le roi. Plantez votre couteau dans cette viande succulente d’origine irlandaise. Si certains de vos actionnaires sont végétariens, qu’ils ne fassent pas demi-tour, des assiettes veggie sont aussi à la carte. Petit bémol, pas de réservation possible : premier arrivé, premier servi !

6 Rue Lesbroussart , 1050 Ixelles Tél : +32 476 75 42 86

Brugmann : Pour l'actionnaire qu'il était ! Georges Edmond Brugmann est un banquier et mécène bruxellois, défenseur d'Uccle et investisseur dans les hopitaux. Ce Restaurant à son nom, est ouvert par le jeune Chef Matthias Van Eenoo, fils et petits-fils de restaurateurs belges. Celui-ci s’est formé auprès des plus grands à Paris : Alain Sanderens, Lucas Carton, Serge Gouloumès, pour ne citer qu’eux ! Sa cuisine d’aujourd’hui est traditionnelle et modernisée. Vrai coup de cœur pour ses présentations toujours soignées, ça vaut bien une action !

52/54 Avenue Brugmann, 1190 Bruxelles Tél : +32 2 880 55 54

Colonel : Au garde à vous devant les actionnaires, ici ce sera devant la viande ! Les rideaux de velours ouverts, découvrez une déco de bistro français. Rompez et allez jeter votre dévolu sur le choix de votre morceau de viande selon sa maturation. Petit conseil : une maturation de 30 jours est parfaite pour que le muscle du bœuf se détende. En dessert, succombez au « Fameux Colonel » : une pointe de rafraichissement bienvenue à la fin du lunch.

24 Rue Jean Stas, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2538 57 36





Avec le banquier ou le CFO : la discrétion et un sans faute

Louise 345 : 3,4,5, forcément des chiffres ! Très select cette adresse discrète pour des discussions confidentielles. Une fois entre les murs de ce Private Club House, vous disposerez de toute l’intimité nécessaire pour ce type de rendez-vous. C'est un bon prétexte pour y venir, mais le vrai tableau de bord, c'est celui de votre assiette, car vous le savez, vous allez vous régaler avec la cuisine de la talentueuse cheffe Isabelle Arpin. Un bénéfice exemplaire !

345 Avenue Louise, 1050 Bruxelles Tél : +32 2 644 48 87

El impasse del sablon : C'est un choix pour vous sortir de l'impasse ! Tout juste ouvert en janvier dernier. Revisitez les classiques de la cuisine ibérique, sous la direction des Chefs Marcos Moran et Adrian, vous aurez le meilleur de la haute gastronomie « made in spain» ! Oui car les financiers parlent toujours une langue qui ne nous est pas familière ;-)

Impasse Saint Jacques, Place du Grand Sablon, 1000 Bruxelles 1000 Tél : +32 2 420 48 41

Restaurant Le bon-bon : C’est bonbon pour vos résultats ? Donc c'est l'adresse qu'il vous faut ! Pénétrez dans le mini-parc de ce restaurant 2 étoiles au Guide Michelin. Dans une maison de caractère, vivez une expérience complice avec les cuisiniers que vous observerez du coin de l’œil. Derrière les fourneaux, le Chef Christophe Hardiquest vous fait découvrir une cuisine d’improvisation essentiellement basée sur les produits du marché.

453, Avenue de Tervueren , 1150 Bruxelles Tél : : +32 2 346 66 15





Avec le comptable : des adresses pour faire des économies !

La Quincaillerie : On y va pour son menu au prix super démocratique, et en plus avec des produits de qualité comme les huîtres et les fruits de mer. Le prix de la formule Business lunch ne fera pas tourner la tête de votre comptable. Seulement 17,95€ pour entrée et plat ! Véritable plus : le décor majestueux qui vous fera sentir hors-du-temps.

45 Rue du Page, 1050 Ixelles Tél : +32 2 533 98 33

Tontons : Les économies ça rime avec les pâtes. Alors où manger les meilleurs bolo de Bruxelles ? Chez Tontons ! Le plat est ici relooké à la belge et façonné aux différentes sauces : jambon-fromage beurre et comté et sa version coquillettes béchamel gratinée.

69 Rue du Doyenné, 1180 Uccle Tél : +322 217 03 61

Gspud : Si le mood de vos affaires est aux patates, alors autant qu'elles soient goûtues et succulentes. Ici, sous vos yeux, on vous prépare votre pomme de terre au four, accompagnée de produits très frais : carottes, concombre, saumon…. 2 adresses à Bruxelles, mais celle que l'on préfère est dans le quartier très branché de Bailli.

G-Spud Louise-Jourdan 9 Rue Jourdan 1060 Bruxelles

G-Spud Bailli 38 Rue du Bailli 1050 Bruxelles





Avec les collaborateurs du service client et les assistants : pour l'accueil

Le 203 : Quand on pense à l'accueil, on est à la bonne adresse ! Dans un univers décontract’, les lunchs sont préparés face à vous dans une totale transparence. On aime s’attabler au bar et discuter de choses ou d’autres avec le Chef d’origine Sud-Africaine. Petit conseil : Ne repartez pas de là sans avoir succombé à leur carte de vins bios. Seule difficulté : se garer dans ce coin souvent prisé de Saint-Gilles.

203 Chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles Tél : +32 2 539 26 43

Les Filles : Car on adore discuter, papoter et partager ! Dans les assiettes des produits bios et locaux. L’une des meilleures tables slow food en ville ! Ce sont des grandes tables d’hôtes idéales pour déjeuner tous ensemble.

4 rue Jean Chapelié, 1050 Ixelles

46 rue Vieux Marché aux Grains , 1000 Bruxelles

Bouchéry : C'est sympa ce concept de buffet végétarien, où tout le monde peut se servir à volonté. Encore une belle idée de partage en équipe. Tous les sens seront mis à l’épreuve, car les mélanges sont subtiles et originaux. Le Chef français Damien Bouchery concocte les menus tout en respectant le fil de saisons. Jusqu’au 30 mai, Bouchéry vous ouvre les portes de son pop-up à Flagey, au restaurant Marie.

812/A, Chaussée d'Alsemberg 1180 Bruxelles

Adresse du pop-up : 40 rue Alphone Dewitte 1050 Ixelles.





Avec l'équipe Créa : pour la recherche de savants mélanges

Le local : Bien plus qu’un restaurant, le local se revendique être une pépinière culinaire. Ici, des jeunes chefs ou designers peuvent s’exprimer en créant un menu ou en dessinant le mobilier de salle. Autres valeurs prônées : l’économie circulaire et le zéro déchets.

51 Rue de la Longue Haie, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 647 68 03

Gramm : Situé dans le quartier Sainte-Catherine, Gramm vous propose de la créativité jusque dans votre assiette. Le chef, un parisien d’origine asiatique vous propose une cuisine contemporaine et surprenante. Quelle originalité ! Les créa vont adorer...

Précision : le lunch n’y est possible que les mercredis, jeudis et vendredis entre 12 et 14h.

86 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles Tél : + 32 495 10 18 22

Humphrey : Toujours à la recherche de cuisine créative, cette adresse va vous surprendre. Déjà par son décor car l’ambiance y est boisée et tamisée, mais surtout dans votre assiette ! Ici, place au partage avec des plats originaux aux saveurs exquises. La seule lumière ne permettra que de sublimer les produits frais disposés dans votre assiette. Au milieu de la salle, la cuisine s’affaire sous vos yeux.

36-38 Rue Saint-Laurent, 1000 Bruxelles Tél : +32 472 04 95 80





