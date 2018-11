Vous risqueriez bien de craquer pour ces cinq nouvelles adresses bruxelloises… et totalement artisanales !





Il est loin le temps où les bonnes boulangeries étaient denrée très rare ! Un véritable engouement pour le bon pain et les produits de boulangerie de qualité s'est emparé de Bruxelles depuis quelques années, donnant l'opportunité à de jeunes boulangers de se lancer et au boulangers expérimentés de se faire (re)connaître. Dans la capitale, cinq nouvelles adresses gourmandes viennent d’ouvrir et fleurent bon l’odeur du pain chaud et des pâtisseries. Ce qui ne gâche rien au plaisir : 100% des produits que vous dégusterez sont préparés sur place par des artisans. Découvrez également ces adresses sur www.tartine-et-boterham.be , le site indépendant qui référence les boulangeries et pâtisseries artisanales à Bruxelles.

Boulengier – Saint-Gilles (avenue Jean Volders, 11) : à quelques mètres de la station Porte de Hal, découvrez une boulangerie qui fait la part belle aux baguettes et pains à la découpe, tous préparés avec du levain et des farines bio. Craquez également pour les croissants, les cookies et les sandwiches du midi. Ouvert jusque 19 heures !

Maison Zack – Bruxelles-Ville (rue Haute, 192) : il ne s’agit pas d’une boulangerie mais d’une pâtisserie. Jean-Charles Zaquine, l’artisan, fait plutôt dans le haut de gamme. Succombez au Paris-Brest, au Mont-Blanc, aux cannelés mais également aux créations originales avec une touche rock’n roll ! C’est « la » nouvelle adresse sucrée du côté des Marolles.

La boule – Saint-Gilles (chaussée de Waterloo, 11) : graphiste reconverti en boulanger, Vincent De Troy pétrit et boule quatre jours par semaine dans une petite enseigne où il réalise tout lui-même sur place. Sa spécialité ? Des pains au levain réalisés avec des farines belges sans additifs.

C’est si bon – Molenbeek (quai des Charbonnages, 46) : réputé dans tout Bruxelles pour la qualité de ses produits, l’artisan Christian Celej a officié durant cinq ans dans un atelier à Anderlecht. Depuis la rentrée, le voilà juste en face du Canal, toujours en proposant une boulangerie de style française et allemande. C’est déjà un des musts de la capitale !

Artos – Woluwe-Saint-Pierre (val des Epinettes, 1A) : Artos n’est pas une boulangerie comme les autres. Il s’agit d’un centre de jour accueillant 25 personnes en situation de handicap. Le projet pédagogique tourne essentiellement autour de la boulangerie. Testez différentes sortes de pain, du cramique et du craquelin à prix très abordable, réalisés avec des farines bio.