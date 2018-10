Où trouver les meilleurs spots pour réaliser un bon dîner digne de la fameuse gastronomie française ? On vous donne les bonnes adresses avec nos chroniqueuses de French-Connect !





Le pain

Le pain avec Maison Barat : Le Français Rémy (Barat) a la double casquette de boulanger ET de fromager affineur. Alors on aurait tort de se priver d’un tel savoir-faire surtout quand on a testé, entre autres, sa baguette réalisée dans la plus pure tradition française, mie aérée et croûte dorée (avec peu de levure pour la conserver plus longtemps). Notre gentil pêché mignon qui nous ferait revenir chaque matin si on en avait l'occasion.

Tous les pains sont fabriqués sur place et réalisés à base de farines CRC (culture raisonnée controlée) et de levain naturel. Evidemment, avec un tel étalage, faute avouée à moitié pardonnée, on sort rarement uniquement avec une baguette.

On craque aussi pour leur kouign amann (mmmh on ne vous dit que ça) et leur miche de pain au chocolat (gourmande à souhait). Bon ok, et aussi avec un de leur fromages au lait cru issus de petits producteurs et affinés sur place (il fallait bien mettre quelque chose sur la baguette)!

34 place Saint-Job, 1180 Uccle Tél : +32 2 372 97 31





L'huile d'olive

l'huile d'olive H Livanders : Le paradis des amateurs de gastronomie française. Dans cette épicerie familiale du quartier du Vert Chasseur, on trouve de quoi se faire plaisir dans leur large sélection d’aliments issus de ce que le savoir-faire français fait de mieux et d’original. Un passage obligé pour tous les gourmets et amateurs de bons produits. Cette fois, on a retenu l’huile d’olive H, la fameuse huile plébiscitée par les stars, les grands Chefs parisiens et les experts de la profession oléicole, rien que ça. Elle a été créée par Patrick Bruel et est produite au cœur du Vaucluse. Dans la digne lignée des produits made in France comme on les affectionne.

998 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 446 03 40





Les huîtres

les huîtres de La Poissonnerie des Tongres : Cette poissonnerie a rouvert juste avant qu’on ne quitte le quartier. Et finalement, on y revient encore. Le lieu a été entièrement rénové pour faire place à une poissonnerie chic et sobre, dalles de métro aux murs et étals de poissons frais et de haute qualité. C’est donc ici qu’on vient chercher nos huîtres (entre autres celles de la Maison Gillardeau) quand on est en manque d’iode.

21-23 rue Bâtonnier Braffort, 1040 Etterbeek Tél: +32 2 742 28 05





Le foie gras

le foie gras chez El Vasco : C’est le genre d’adresse dont on entend parler par hasard dans une conversation entre amis qui vantaient la terrine de foie gras de chez El Vasco (le petit frère du restaurant Le Fils de Jules). Attisé par la curiosité, on est allé se la procurer cette fameuse terrine préparée à l’ancienne (bon on n’est pas reparti qu’avec ça vu l’assortiment de produits du Sud-Ouest, mais ça c’est une autre histoire) et finalement on se dit que si on est ami ce n’est pas pour rien ! Alors à notre tour, on fait passer le mot et on vous conseille d’aller y faire un tour. Ah oui, ils font aussi de délicieux sandwichs, aux saveurs basques bien entendu.

34 rue du Page, 1050 Ixelles Tél : +32 2 538 96 99





La saucisse

la saucisse de Morteau chez Le P’tit Normand : Martine a su faire de son (tout petit) établissement une référence de la charcuterie, française entre autres, et du fromage. On y trouve un large assortiment de produits de qualité et de bons conseils ! Repartez en tout cas avec une saucisse de Morteau et on vous conseille aussi de vous tester un de ses sandwichs maison, un régal.

8 rue Tabora, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 513 00 93







La viande

la viande d'Aquitaine est chez Firmin le Boucher : Dans ce bar-boucherie du quartier du Châtelain, on trouve de la viande maturée entre 4 à 8 semaines. Celle de chez Polmard, oui oui lui-même, l’éleveur le plus réputé de l’Hexagone. Un produit de qualité et de tradition, qu’on mange sur place au comptoir ou qu’on emporte chez soi. Attention, ici, mieux vaut être prévenu, la Blonde d’Aquitaine ne se savoure que bleue ou saignante.

88 rue Américaine, 1050 Ixelles Tél : +32 2 534 41 85





Le fromage

le plateau de fromages est chez le Plateau du Berger : Ca c’est notre bon plan fromage. On y trouve des variétés insoupçonnées, celles avec du caractère et dotées de saveurs franches. Des fromages français, italiens ou encore suisses. Principalement au lait cru. Mais aussi le vin et la charcuterie qui vont avec. On se laisse guider par l’équipe, qui est de très bon conseil, pour adapter le choix des fromages à nos envies : en tête à tête avec un nouvel épisode de Game of Thrones, ou en bande avec les amis. Quoiqu’il en soit seul ou entre potes, si vous êtes férus de frometon comme nous, faudra faire avec le ventre ballonné en fin de repas et l’haleine en surchauffe…

589 chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles Tél : +32 2 345 34 30





Le chou à la crème

le chou à la crème est Aux Merveilleux de Fred : On ne sait pas vous mais nous, on adore cette petite montagne de meringue et de chantilly ! On en a testé pas mal du coup et on a nos adresses préférées. Mais s’il ne fallait en retenir qu’une, on vous recommanderait de commencer avec le Merveilleux de Chez Fred. La version classique d’abord puis on emporte une déclinaison plus originale comme celle à la crème fouettée au Spéculoos.

7 rue Marché aux Herbes, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 540 26 08





La gaufre lilloise

la gaufre vanillée est chez Meert : Un salon thé qui pourrait être tout droit sorti d’Alice au Pays des Merveilles. Enfin en moins déjanté. Installée dans la magnifique Galerie du Roi, la Maison Meert, l’institution pâtissière lilloise, est une invitation à la détente et à la gourmandise. Un lieu cosy où s’attarder pour se délecter des fameuses galettes fourrées à la vanille de Madagascar. Une galette, produit phare de la maison Meert, qui peu de gens le savent, a été créée par un…Belge. La boucle est bouclée.

7 Galerie du Roi, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 29 44







