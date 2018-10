Installé dans une maison de maître à Braine-le-Comte, le chocolatier Thibaut Legast a, depuis trois années, opté pour torréfier et fabriquer lui-même un chocolat « Bean-to-Bar » (de la fève à la tablette) dans ces ateliers, au départ de fèves sélectionnées et fermentées sur place. La qualité de ses produits réside aussi dans le fait qu'il sillonne avec sa compagnie colombienne les petites plantations de cacao au Pérou, en Colombie et au Costa-Rica pour sélectionner les meilleures fèves.

C’est avec sa tablette Gran Nativo Blanco, produit à partir de fèves rares d’origine péruvienne et torréfiées à Braine-Le-Comte, qu’il a remporté la médaille d’Or du Concours européen Bean-to-Bar, ainsi que l’or pour la Belgique de l’International Chocolate Awards. Ce prix récompense la qualité des tablettes fabriquées à partir de cacaos « fins ».

Un marché belge à développer

Le Concours européen Bean-to-Bar prime les meilleurs chocolatiers d’Europe, du Moyen Orient et d’Afrique qui produisent leur chocolat « fin » artisanal à grande ou petite échelle. La reconnaissance obtenue par Legast artisan chocolatier (3 médailles d’or et une de bronze) est d’autant plus significative que, cette année, environ 500 tablettes participaient à la compétition réunissant des chocolatiers émergeants et reconnus.

« Pour l’instant, le prix nous a déjà rapporté l’immédiat intérêt des experts de Chine, et aussi de Hollande et des États-Unis où la culture de chocolat « fin » en tablette est déjà installée », a annoncé Thibaut Legast. Pour le chocolatier primé, le véritable développement de la culture de dégustation du bon chocolat « fin » reste à venir, vu que pour l’instant les tablettes belges fabriquées à partir de cacaos fins (bean-to-bar) sont plus appréciées à l’étranger.

© DR