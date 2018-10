, antioxydants et vitamines. De quoi lutter naturellement contre les rhumes et la fatigue. On a demandé des conseils à la naturopathe Alexandra Goemaere et trouvé une solution immédiate.





On le sait tous, une alimentation équilibrée est primordiale. Et consommer quotidiennement des fruits et légumes en quantité suffisante est indispensable pour assurer les besoins de l’organisme en vitamines, sels minéraux, oligo-éléments etc. Un moyen facile et rapide d’y parvenir : le jus de légumes !

Le jus est une des meilleures façons d'avoir un maximum de nutriments en un rien de temps, sans aucun effort digestif. Les jus ultra-vitaminés vont vous drainer, vous booster et vous permettre de faire le plein d'antioxydants…. En plus c’est délicieux !

Pour cela, on a besoin d’un extracteur de jus. Si vous n'en avez pas, un blender fera l’affaire, vous réaliserez un smoothie en rajoutant de l'eau (dans ce cas, on garde les fibres, très utiles mais plus difficiles à digérer).

Pour une bonne assimilation, évitez le mélange de jus de légumes et de fruits. Seule la pomme pourra faire exception et vous permettre d’adoucir vos jus.





Qu'est-ce qu'on trouve en cette saison?

-Herbe de blé, jeunes pousses, graines germées-Les légumes à feuille vertes: chou marin, kale, épinard, persil, pissenlit, cresson, chou chinois, feuilles de betterave, bettes, orties-Les légumes: carotte, céleri, choux, betterave, courge, ail, navet, panais, fenouil, pomme de terre-Les herbes aromatiques, le curcuma et le gingembre pour les goûts variés-Les fruits: pommes et poires

Voici quelques idées d'association : pomme, carotte, céleri, gingembre, Epinards, persil, céleri blanc, carotte; Pomme, carotte, céleri, fenouil, avec éventuellement une pincée de cardamone en poudre; Pomme, betterave, fenouil, carotte...

Pour obtenir un jus de haute qualité, préférez des légumes de saison et biologiques. Ils vous offriront beaucoup de saveurs, sans trace de pesticides ou d’engrais chimiques.





Un jus tout de suite !

"Little Miracles" est une petite société danoise qui ne travaille que les fruits, légumes et graines organiques. Ils ont lancé récemment des jus en shots qui apportent un boost bienfaisant aux organismes fatigués ! Cela se présente comme une petite fiole comme on pouvait en trouver dans les pharmacies d'avant. et dedans, non pas des médicaments mais un jus de fruit qui apporte une bonne dose d'énergie immédiate : les shots de jus organiques de cette petite marque sont pauvres en sucre mais apportent pourtant un sacré boost qui vous recharge en énergie en cas de coup de pompe l'après-midi, avant de faire du sport ou le matin avant de partir au boulot. Dedans des vitamines et des nutriments qui vont soutenir l'immunité et réveiller notre énergie.

Le shot "raisin, gingembre et açai" est bon pour la detox, la digestion et la perte de poids. "Gingembre et citron" va suractiver le corps et l'esprit tandis que "grenade et piment" va booster votre immunité.

>> Chez Carrefour et Delhaize, 1.69€ par shot.

© DR