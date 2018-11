Une nouvelle étude met en lumière leurs (nombreux) bienfaits.





Les noix mériteraient mieux que le regard dédaigneux que nous leur jetons parfois au moment de préparer l'apéritif. Elles seraient en effet un allié minceur exceptionnel. Perte de poids et santé boostée sont en effet à la clé. Notamment chez les jeunes.

Message à l'attention de la jeunesse

Vous avez une vingtaine d'années ? Une poignée de noix de pécan, d'amandes ou de noisettes bien intégrée dans notre routine alimentaire permettrait même d'éviter d'avoir de la bedaine dans un futur (plus ou moins) proche. Cette découverte présentée lors d'une conférence à l'American Heart Association, à Chicago, mérite donc toute votre attention. Petites mais chargées de fibres, de protéines, de minéraux et de vitamines, les noix limitent le développement de diabète et de maladies cardiovasculaires. Elles accélèrent aussi la sensation de satiété tout en régulant le taux de cholestérol. Les scientifiques avancent que 30 grammes par jour réduisent considérablement les risques de devenir gros ou obèse à des intervalles de 4 ans, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.

© UNSPLASH

Foncez sur des noix plutôt que sur le distributeur

« Les gens voient souvent les noix comme un aliment riche en graisses et en calories, alors ils ont du mal à les considérer comme un snack sain, pourtant elles sont bien associées à une prise de poids moindre et au bien-être », résume le Dr Xiaran Liu qui a travaillé sur l'étude. L'idéal ? Les préférer systématiquement aux chips, à la viande rouge et transformée ou encore aux diverses sucreries à portée de main en cas de petit creux. À vous la quarantaine fringante.