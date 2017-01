À 27 ans, Margot Montpezat a déjà livré une bataille incroyable. Depuis sa naissance, elle est victime d’une intolérance au lactose. "J’étais même intolérante au lait de ma mère", déplore-t-elle. "On a aussi exclu le gluten et les œufs de mon alimentation."

Pour faire rire sa sœur, elle a commencé à compiler quelques notes sur son téléphone. Rapidement, les notes et anecdotes ont été nombreuses. La journaliste parisienne de 27 ans a alors fait le choix d’investiguer sur son mal ("Je me sentais nulle") et d’écrire le Journal d’une intolérante alimentaire aux éditions Les Arènes. "Je suis intolérante. Je ne suis pas allergique ni malade cœliaque", précise la jeune femme. Être coéliaque ou intolérante, "c’est une identité".

[...]

