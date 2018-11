Le chef de l'"Hostellerie Saint Nicolas" à Ypres, Michael Vanderhaeghe, a remporté le concours national de préparation culinaire à base du poisson de l'année, la lotte, a indiqué lundi le Centre flamand pour la commercialisation de l'agriculture et de la pêche (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing - VLAM). La compétition était réservée aux chefs professionnels. Après une préselection effectuée par un jury d'experts sur base de recettes envoyées par les candidats, cinq finalistes avaient été retenus pour la dernière épreuve qui se déroulait lundi en début d'après-midi, en démonstration, au salon Horeca Expo de Gand.

Le jury composé de représentants des plus importantes associations de restaurateurs belges et présidé par le chef Filip Claeys, fervent défenseur de la pêche durable par le biais de son mouvement NorthSeaChef notamment, a récompensé Michael Vanderhaeghe sur base des techniques employées en cuisine, la préparation et la présentation.

Michael Vanderhaeghe s'est imposé face Ayrton Verhaegen ("Kelderman" à Alost), Gilles Pauwels ("Bistro Julien" à Lovendegem), Sander Verdegem ("Patrick Devos" à Bruges) et Xander Verzelen ("L'Improviste By David Selen" à Waregem).

Le gagnant a reçu le trophée de chef-poisson de l'année, deux chèque d'une valeur de 750 euros, et 250 euros ainsi qu'un dîner pour deux personnes au "Hof van Cleve"*** à Kruishoutem, considéré par différents guides gastronomiques comme la meilleure table de Belgique.