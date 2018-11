Plus de 20 restaurants affichent nouvellement la mention Bib Gourmand en Belgique, portant désormais à 157 le nombre d'établissements affichant ce label Michelin.





La condition pour figurer parmi cette sélection: proposer un menu complet (entrée, plat principal et dessert) pour un maximum de 37 euros et offrir un rapport qualité-prix remarquable, souligne le guide rouge par communiqué. Si Bruxelles et la Flandre voient respectivement arriver six et trois nouvelles enseignes, la Wallonie en compte onze de plus cette année.

Les bonnes tables bruxelloises

A Bruxelles, les gastronomes qui recherchent des préparations originales à base de légumes retrouvent "Tero" et "Pré De Chez Nous" (déjà primé "prix-plaisir 2017" par Gault&Millau) qui mettent en scène des produits bios et locaux. Les amateurs de cuisine italienne authentique se dirigent vers l'"Osteria Bolognese" qui fait "découvrir le vrai visage de Bologne" avec des produits venant exclusivement d'Emilie-Romagne tandis que l'"Apple Thaï" fait la part belle aux saveurs asiatiques. "Bam's" et "Les potes en toque", qui proposent tous deux une cuisine de brasserie, tirent aussi leur épingle du jeu.

La Wallonie en ébullition

En Wallonie, chez "Cœur de Bœuf", à Profondville, "on savoure une cuisine généreuse pétrie de tradition", selon Michelin, tandis que "La Manufacture Urbaine Côté Bistro" située en bord de Sambre à Charleroi, est dirigée par le chef Fabrizzio Chirico qui travaille des produits locaux de qualité. Le guide reprend également des adresses aux Pays-Bas (129, dont 19 nouvelles) et au Luxembourg (14, dont 3 nouvelles).

Cette onzième édition illustre "l'internationalisation de la scène culinaire observée depuis plusieurs années au Benelux, une tendance aujourd'hui omniprésente", indique Werner Loens, directeur de la sélection des guides Michelin au Benelux.