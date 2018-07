Food Ce week-end en route pour la Liège où « Les Ardentes » battent leur plein, l'occasion de redécouvrir la ville et ses environs côté restos avec notre chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette. On retrouve toutes ses meilleures adresses et des recettes sur son blog, ici





Grand Café de la Gare : arrêt en gare des Guillemins

Si la destination culturelle de La Cité Ardente vaut déjà la peine dès l’arrivée en gare – grâce à la magnifique Gare des Guillemins signée Calatrava – inutile d’aller chercher ailleurs ce que l’on a ici directement sous nos pas. A savoir, une brasserie contemporaine d’excellente réputation et de belle cuisine de brasserie à la française mais aussi... à la liégeoise. Ici, outre les classiques plats de brasserie venant de l’Hexagone, on déguste donc les incontournables boulets liégeois, des bouchées à la reine et autres plats de poisson et de crustacés (huîtres, homard, cabillaud, dorade, aile de raie), volaille (canard en trois façons, salade de caille) ou viande et abats (rognons de veau à la liégeoise, ris de veau, entrecôte, burger d’Angus Beef) et divers plats « canailles » (andouillette, parmentier de canard, lapin au sirop d’Aubel, ...) d’une générosité confondante. Vaste terrasse en cerise sur le gâteau où s’installer en arrivant en gare avant de se presser vers, par exemple, le festival musical, « Les Ardentes » (www.lesardentes.be) !

Gare des Guillemins - 4000 Liège – T +32(0)4 222 43 59 – www.grandcafedelagare.be





Philippe Fauchet : l’épicurien de campagne, notre préféré de l’été

© DR



Au cœur d’une superbe campagne voisine de la Cité Ardente, voici notre adresse préférée de ce début d’été. La cuisine du Maître Cuisinier Philippe Fauchet (Meilleur Restaurant de Légumes Benelux) est et reste plus épicurienne que jamais mais aussi résolument et superbement dédiée au monde végétal. En ce moment, en terrasse agréablement ombragée, on s’y régale de petits légumes pickles en mises en bouche et de jambon Serrano, d’une sole « vapeur » au vin jaune du Jura avec champignons dont girolles confites et terreau végétal. En version végétarienne, la même préparation remplace la sole par des oignons en tempura. Suit, en plat, un pigeonneau d’Anjou à la parfaite cuisson avec grosses cerises, olives et sauce à l’ail noir fermenté. Et, en dessert, une composition articulée autour de saisonniers fruits rouges, croustillant de violette et yaourt au yuzu. Un délicieux lunch également servi le dimanche (45 €) et qui, comme tous les autres menus et plats de la carte, est aussi proposé en version totalement végétarienne. Un vrai (et inaltérable) coup de cœur !

Rue de Warfée, 62 – 4470 Saint-Georges-sur-Meuse – T +32(0)4 259 59 39 – www.philippefauchet.be





Le Riva : halte en terrasse de bord de Meuse

En lieu et place de l’ancien restaurant de Frédéric Salpetier (L’Héliport), cette nouvelle enseigne liégeoise avec son nouveau cadre et sa nouvelle gérance est devenue, en moins de deux ans, une brasserie qualitative, de cuisine actuelle et de situation toujours aussi idyllique en bord de Meuse. On y vient pour des plats dans l’air du temps et les saveurs du moment mais aussi pour de très bons cocktails parfaitement servis en superbe terrasse. Adresse trendy, unique et, in fine, véritable coqueluche de l’été pour tous les liégeois et autres visiteurs de la belle Cité Ardente.

Esplanade Albert Premier, 7 – 4000 Liège – T +32(0)4 222 72 23 – www.riva-brasserie.com





Madame Boverie : visite au Musée et pique-nique au parc

© Joelle Rochette



Destination gourmande et culturelle par excellence, c’est au cœur du Parc de la Boverie mais aussi du Musée des Beaux-Arts que l’on vient s’attabler dans un très bel espace restauration (ou en terrasse) intitulé « sandwicherie fine ». Un espace aussi épuré côté cadre que côté cuisine. Celle-ci de tendance healthy qualitatif propose une originale petite restauration aux produits frais et aux préparations légères et goûteuses. Bagels originaux et variés, salades et sandwichs, boissons rafraîchissantes ou thés aromatisés (Palais du Thé), ici la halte se montre des plus agéables entre balade au parc et découverte des expositions en cours. A moins que l’on opte – et c’est là la toute bonne idée de l’adresse – pour un panier pique-nique appelé « Les Déjeuners sur l’herbe » à emporter dans le parc. Quatre sorte de panier (11 à 18 €/pers.) à commander à l’avance et avec fourniture de transats ou plaids dans vrai panier en osier à ramener pour 18 h).

Place de la Boverie, 3 – 4000 Liège – T +32(0)4 343 06 04 – www.laboverie.com/votre-visite/restauration





Les Folies Gourmandes : best of démocratique au cœur de la Cité

Tout en simplicité mais aussi en belle constance, voici l’adresse, à nos yeux et papilles, sans doute la plus recommandable de la Cité Ardente pour son très attrayant et inaltérable rapport qualité-prix-plaisir. Produits nobles, préparations faites maison ou de producteurs soigneusement sélectionnés et lunch (16 €/3services) ou menu démocratique (35 €/3 services) y sont, depuis trois décennies déjà, les meilleurs atouts. Le cadre et la décoration classiques avec lumineuse verrière y contribuent à la sérénité des lieux que nous aimons toujours conseiller aux plus fins becs de passage ou aux amateurs de tables d’une constance rare.

Rue des Clarisses, 48 – 4000 Liège – T +32(0)4 223 16 44





Le Thème : Glamour et contrebande en toute clandestinité

Toujours aussi insolite, ce restaurant – comme son nom l’indique – change de thème toutes les saisons. Un thème différent dans la cuisine mais aussi et surtout, dans le décor. Seule adresse de ce type à Liège et même ailleurs, c’est souvent ici que se font les plus insolites repas, rencontres ou même ... déclarations ! Actuellement, ce restaurant met le focus sur l’année 1922 et sur le thème : « Glamour et contrebande en toute clandestinité » - Tout un programme ! Il en est de même pour la carte-menu qui, à prix tout à fait abordables pour une belle qualité de cuisine et de produits (37€/3 s.-42 €/5 s.) est, pour sa part, de style tout à fait contemporain.

Impasse de la Couronne, 9 – 4000 Liège – T +32(0)4 222 02 02 – www.letheme.com





Didier Galet : 20 ans à fêter en terrasse ombragée

© DR



Cette année Didier Galet fête les 20 ans de sa belle et élégante maison de bouche de la région liégeoise. Après le menu de cet anniversaire proposé en juin, le chef également Maître Cuisinier de Belgique, membre de Génération W et membre des JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), concocte de nouvelles préparations estivales largement basées sur les produits régionaux qu’il apprécie le plus. Ces préparations sont proposées dans un menu été jusqu’au 22 juillet (voir site) puis à travers un second menu estival prenant la relève jusqu’au 18 août. Produits de saison et de région ainsi assurés, Didier Galet ouvre également sa belle terrasse à tous les amateurs de repas en extérieur. Une table gastronomique accessible à tous niveaux (tant par la route que par ses prix) dont nous avons toujours plaisir à parler en bien et où nous songeons régulièrement à retourner tout au long de l’année, histoire de (re)découvrir les nouveaux menus saisonniers d’un chef aussi discret que talentueux.

Rue du Grand Bru, 27 – 4140 Sprimont – T +32(0)4 382 35 60 - www.didier-galet.be