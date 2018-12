Autrefois, la bûche de Noël correspondait à une coutume médiévale. On mettait une épaisse bûche dans le feu pour s'assurer de bonnes vendanges ou récoltes pour l'année suivante. Plus il y avait d'étincelles dans le feu, mieux allait être l'année à venir, raison pour laquelle il fallait choisir du bois de chêne ou d'arbre fruitier.

Ce n'est qu'au 19e siècle que la véritable bûche s'est transformée en dessert emblématique des fêtes de fin d'années. Les artisans pâtissiers ont longtemps choisi de façonner le dessert en imitant la forme de la bûche. Aujourd'hui, ils ont laissé place à leur imagination en termes d'esthétique et de saveurs.

Voici une sélection de bûches de Noël aux goûts aussi variés qu'originaux :





1. Debailleuil

© DEBAILLEUL Le pâtissier-chocolatier-glacier Debailleul propose une toute nouvelle saveur de bûche pour cette année: biscuit spéculoos, compote de myrtilles et mousse à la noisette. Prix: 28 euros ou 42 euros, selon la taille.

© DEBAILLEUL D'autres bûches plus classiques sont aussi disponibles





2. Picard

© PICARD Grâce à Picard, vous ne devez vous soucier de rien, simplement de garder votre bûche au surgélateur. Voici une sélection de cinq bûches :



Bûche glacée au chocolat : 8 parts, 16,95 euros

Bûche glacée vanille miel : 8 part, 14,95 euros

Le traîneau glacé du Père Noël : 8 parts, 17,95 euros

Bûche pâtissière chocolat noisette : 8 parts, 14,95 euros

Bûche glacée façon pavlova : 6 parts, 14,95 euros





3. Les Tartes de Françoise

© TARTE DE FRANCOISE Si vous avez déjà craqué pour leurs tartes sucrées ou salées, nul doute que vous ferez de même pour l'une ou plusieurs des bûches de Noël inédites et artisanales.



Vous pouvez les commander en ligne ou sur place, en atelier, au prix de 20 euros pour 4 parts, ou au prix de 40 euros pour 8 part.





4. Neuhaus

© NEUHAUS Avec son aspect pour traditionnel, la bûche de chez Neuhaus devrait plaire aux plus puristes d'entre vous. Sous la fine couche de ganache se cache des noisettes, un biscuit vanillé et du chocolat noir du Pérou.







5. Capoue

© CAPOUE La glacier Capoue offre une grande sélection de bûches de Noël, pour plaire à tous les palais. Il existe deux tailles différents, pour 3 ou 6 personnes, respectivement aux prix de 19 euros et 35 euros.

Dame blanche : Glaces chocolat et vanille - surmontée de chocolat croquant. - Gluten free

Fruité : Sorbets citron, framboise et passion : l’équilibre du goût. - Lactose free & Gluten free

Retour en enfance : Glace mascarpone et sorbet framboise : une légéreté mémorable.

Brésilienne : Glaces moka et vanille sous un manteau de chantilly légère. - Gluten free

Amandoise : Glace lait d’amande et sorbet framboise : une douceur acidulée. - Gluten free

Rome – Bruxelles : Glaces tiramisu et spéculoos, un voyage au gré de chaque bouchée.

Moulin rouge fraise : Sorbet fraise et glace vanille : la préférée des enfants! - Gluten free

Caramel salé : Glaces caramel et vanille, agrémenté d’une pointe de fleur de sel de Guérande pour faire succomber les plus gourmands.

Miam-miam : Fleur de lait et cookies, une touche de douceur et d’originalité sur votre table.

Dingue! : Glace mascarpone caramel, cacahuètes caramélisées et chocolat croquant.





6. Pierre Marcolini

© PIERRE MARCOLINI Chez Marcolini, le chocolat est une fois de plus travaillé à la perfection et éveillera vos papilles. Deux bûches sont disponibles chez le chocolatier belge et sont au prix de 45 euros pièce (6 à 8 personnes).



Bûche grelot "chocolat" : Coque de chocolat noir Maison, biscuit misérable aux amandes, praliné croustillant aux noisettes du Pièmont, insert au chocolat au lait Maison et mousse légère au chocolat noir Maison. Par dessus, grelots de chocolat noir Maison et petits grelots au praliné nougat à la fleur de Sel de Maldon.

Bûche Zéphyr aux notes de framboise, de rose et de passion : Coque de chocolat blanc Maison, biscuit misérable au amandes, insert coulant à la framboise et à la cerise et mousse meringuée parfumée à la rose et aux fruits de la passion. Par dessus, grelots de chocolat blanc Maison et petits grelots au praliné nougat à la fleur de Sel de Maldon.





7. Benoît Nihant

© BENOIT NIHANT Le cacaofèvier n'a pas encore dévoilé les secrets de ses deux bûches de Noël mais promet de respecter son savoir-faire, en préparant son chocolat de A à Z, de la fève jusqu'à la création.







8. Le Saint-Aulaye

© SAINT-AULAYE Le Saint-Aulaye, la boulangerie-pâtisserie installée à Uccle et Ixelles, souhaite finir l'année en beauté avec trois bûches plus traditionnelles et un roller cake.

Le roller cake : Biscuit léger en pâte à chou fourré de crème pâtissière (œufs, lait, sucre, beurre, vanille de Madagascar) et parsemé de brésilienne.

Le chocolat : Crumble noisette crémeux, fourré d'un praliné maison et chocolat.

La framboise : Sablé breton, crème de framboise et mousse de citron.

Le Moka : Bicuit aux amandes, crème moka et meringue noisette