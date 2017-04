La glace noire commence à envahir Instagram depuis son succès à Los Angeles.

Il s'agit de l'alternative contestataire parfaite pour ceux qui ne supportent plus la tendance Licorne et autres Bisounours. C'est le glacier Little Damage qui a rendu le concept célèbre. Alors comment obtient-on cette couleur totalement noire? C'est très simple, il suffit d'y ajouter du charbon végétal (comestible évidemment) dans la glace et la pâte du cornet. Réputé pour n'avoir aucun goût, mais utilisé pour ses propriétés désintoxicantes, ce produit est issu de la combustion de coques de noix de coco. Il permet notamment de résoudre certains troubles digestifs.

Côté parfum, le glacier propose la fameuse "Black Ice cream" au caramel ou encore aux amandes. Cela peut varier d'un jour à l'autre. Par contre, il faudra y mettre le prix : 7 dollars pour une glace !