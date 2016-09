On est allé à Eat ! Brussels, drink ! Bordeaux et c'est plutôt convivial

Food

Un festival où on mange et goûte du vin, cela plaît, c'est certain. Et ce malgré le coût un peu élevé de certaines dégustations...





"Eat Brussels", c'est le festival de la rentrée dédié à la gastronomie. Après plusieurs échos positifs d'amis et des photos postées sur les réseaux sociaux, il était temps de tester soi-même. Résultat : une agréable soirée, des découvertes, des échanges, ... et quelques petits points à améliorer, car il en faut toujours.

Le concept a évidemment tout pour plaire, d'autant que les foires aux vins débutent en ce moment. Pour sa cinquième édition Eat ! Brussels, drink ! Bordeaux avait installé ses quartiers dans le Parc de Bruxelles. Quatre grands chapiteaux au total et des tables à l'extérieur. Parfait justement et agréable, le temps s'y prêtait.





L'eau à la bouche...





Cette année, visit.brussels avait convié plusieurs grands chefs bruxellois à prendre place dans les cuisines pop-up et à y présenter un mets signature. Avec l'espace "plats internationaux", le choix était vraiment très diversifié, il y en avait pour tous les goûts. On retrouvait ainsi des noms comme Bruno Antoine & Pierre Rahola (Emile Bistro à Manger & Charlotte Café Cuisine), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire), Line Couvreur (Les Filles), Alex Joseph (Rouge Tomate), etc.

Les senteurs, le dressage, les menus, tout donnait envie (sauf peut-être les insectes grillés du côté du stand Kinshasa, mais c'est une histoire de goût personnel). Seulement voilà, en soirée lorsque la faim dépasse l'appétit, peu de ces plats permettaient de remplir un tantinet son estomac, si ce n'est le fameux Pistolet Original. Il est vrai que l'événement est gratuit, mais pour déguster, il faut acheter des jetons et des pass. Et un mets est égal à 9 euros. Certains les valent certainement comme les huîtres ou encore la formule plat + dessert proposée par les Québécois. D'accord, il s'agit pour la plupart de restos gastronomiques ou semi-gastronomiques, mais lors d'un événement populaire, assis sur des tabourets ou des bancs, servis dans des assiettes en carton, le prix est parfois un peu démesuré par rapport à un moment passé au restaurant. Le point positif, c'est qu'on a devant nous un panel de savoir-faire à découvrir, surtout lorsqu'on se rend à l'événement plusieurs fois sur le week-end. Avec qui sait, l'envie de réserver plus tard une table chez l'un ou l'autre...





Un multitude de vins à découvrir





Côté vin, c'était le festival de la dégustation de Bordeaux. Les stands étaient subdivisés en six familles: Bordeaux et Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Saint-Emilion Pomerol Fronsac, Médoc et Graves, vins blancs doux et vins blancs secs-rosés-crémants. Plus de 50 viticulteurs !

L'occasion de découvrir, de discuter avec les producteurs, d'apprendre, de se passionner, de régaler son palais lorsqu'on est amateur lambda. Maintenant, si le pass à 18 euros était intéressant avec 11 dégustations, le verre et une session à l'Ecole du Vin de Bordeaux, la personne qui ne souhaite pas trop boire ou dépenser devra débourser 6 euros pour deux petits verres de 5 cl. C'est un brin onéreux lorsqu'on compare à un événement comme Mégavino, qui avec ses 10 à 12 euros de droit d'entrée, permet de goûter autant de vins qu'on le souhaite.





Est-ce que ça vaut la peine d'y retourner ?





La réponse est oui évidemment. Le festival est très convivial. On y passe un bon moment entre amis, en famille ou en couple. L'atmosphère est sympa et les hôtes ne sont pas avares en explications et conseils. Outre les stands des chefs et des dégustations de vins, Eat ! Brussels, drink ! Bordeaux propose des cours de cuisine avec des chefs ou le centre culinaire Mmmmh, des ateliers aux thèmes variés pour s'initier aux secrets des vins de Bordeaux, des animations (parfois plus insolites), des concerts au pavillon international, des petites choses délicieuses à acheter pour offrir ou emporter à la maison, etc.

Et petit coup de coeur pour la chouette action de Carlo Di Pascale ce samedi soir. Le chef a préparé, avec l'aide d'Albert Verdeyen, les fameuses pâtes "all'amatriciana" dont le bénéfice sera entièrement reversé aux victimes du tremblement de terre qui a causé la mort de près de 300 personnes en Italie.

Petit conseil : du jeudi au samedi, on peut trouver de tout, les stocks ne s'épuisent pas. Les visiteurs sont au rendez-vous (30 % de plus que l'an dernier). Mais pour ceux qui n'apprécient pas le monde, le dimanche est plus fluide, avec le risque de ne pas pouvoir déguster de Pomerol (succès assuré car à 20h, il n'y en avait plus) ou certains vins et de rater quelques chefs. Vivement l'édition 2017 et ses nouveautés...





--> Infos : www.eatbrussels.be