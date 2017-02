Un moment parfait pour les lève-tard. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis ou famille. Un mélange de sucré / salé pour les papilles. Nous parlons bien DU rendez-vous du week-end : le BRUNCH.

Voici toutes les meilleures adresses, pour tous les palais, dénichées par French-Connect.

On y va pour l'ambiance bobo :

**COUP DE COEUR** Jam Hotel : Que diriez vous d’un brunch tout en style dans le nouveau spot qui agite Bruxelles depuis cet été avec son rooftop, sa salle de jeux et sa « chill room » avec vue sur la ville ? Dans une déco toute de béton et de bois, vous dégusterez un buffet italien des plus appétissants : à vous les pastas, les soupes, carpaccios, croissants et autres dolce. Ca change chaque semaine, mais il y a une constante : c’est divinement bon ! 25 € (sans boissons), 12€ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les plus petits. A essayer très vite avant que le tout-Bruxelles ne s’y bouscule ! De 12h à 16h.

132 Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles Tél : + 32 (0)2 537 10 05

Chez Franz : Brunch de 6 à 18 euros, avec un succulent riz au lait. Vous comprendrez bien qu'ici on vient vraiment pour l'ambiance. Peu de tables, à éviter si l’on est plus de 4. Ouvert de 10h à16h.

30 Avenue du Haut Pont, angle rue Franz Merjay, 1050 Ixelles Tél : +32 (0)2 347 42 12

Oma : On aime la cuisine « comme à la maison », avec des produits locaux. La formule brunch est à 19€, une boisson chaude et service buffet à volonté, et 10€ pour les enfants jusqu’à 10 ans, 5€ pour les moins de 5 ans. L'été on peut profiter de la terrasse.

129 Rue Jourdan 1060 Saint-Gilles Tél : +32 (0)2 539 29 04

Le Garage à Manger : On ne présente plus l’une des tables d’hôtes les plus courues d’Ixelles, où bistronomie rime avec convivialité et bien-être. Une cuisine toujours juste qui va vous faire redécouvrir des produits oubliés, dans ce grand espace vintage à souhait qui, à lui même, vaut le détour ! Formule à 25€ pour un repas sucré/salé (12€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans). Réservations obligatoires pour l’un ou l’autre des services (11h et 13h). Samedi et Dimanche.

185 Rue Washington 1050 Ixelles Tél : +32 (0)2 880 67 74

Louise Factory : en lieu et place de Chez Tea &Eat, une nouvelle cantine chic qui aime tellement les brunch qu’elle en propose tous les jours ! Le dimanche, de 11h à 16h30, grand buffet à volonté. 2 formules (25€ et 30€ avec une coupe de champagne).

14 place Stéphanie 1050 Bruxelles Tél : +32 (0) 513 40 00

Lulu Home Interior : Lulu nous reçoit dans son petit café à l’entrée de cet ancien garage de 850m2 reconverti en magasin de déco et d’ameublement. L’offre du brunch est un peu limitée, avec son assiette composée salée, uniquement déclinée en version adulte (17€) ou enfants (10€). Mais on se rattrape à la carte et on profite du lieu, vraiment sympa, qui n’est pas sans rappeler Merci, à Paris. L’ambiance y est plus décontractée, un peu « comme à la maison », avec son chaleureux mur de briques, le faux désordre de la déco, entre vieux jouets, gravures, instruments de musique et autre objet insolite. De 9h à 16h. Réservations à partir de 4 personnes.

101 rue du Page, 1050 Ixelles Tél : +32 2 537 96 39

Delecta : Charmant petit bistrot installé dans une ancienne épicerie. L’endroit est un brin désuet avec son papier peint à fleurs années 70 et son gros poêle qui chauffe. Chaque dimanche, le brunch se la joue en musique dans une ambiance jeune et décontractée. Le menu change chaque semaine, mais comprend toujours un jus frais, une corbeille de pains et viennoiseries, une assiette composée suivie d’une petite douceur. De 11h30 à 16h.

2 rue Lannoy - 1050 Bruxelles Tél : +32 (0)2 644 19 49

Cipiace : Petite cantine italienne colorée donnant sur le parvis de Saint Gilles. Sa formule de brunch du dimanche est classique mais a tout ce qu’il faut : comptez 17€ pour un buffet salé et sucré, un jus de fruits pressés et une boisson chaude.

49A Parvis de saint Gilles - 1060 Ixelles Tél : +32 (0)477 56 07 26

Certo : Café/resto à l'italienne, vous êtes le bienvenu à chaque moment de la journée. Une fois par mois, Certo a un invité d'honneur. c'est Coco qui vous fera découvrir son brunch/lunch spécialement élaboré pour l'occasion. Il y a deux services. Regarder le programme sur leur page facebook.

48 rue Longue Vie, 1000 Bruxelles Réservations +32 473 49 64 93 — info@certo.me

Grand Central : Branché à souhait, ce nouveau lieu en plein quartier européen a su attirer les foules dès son ouverture avec une agréable terrasse aux beaux jours. L’espace est grand, la déco brut et industrielle ne manque pas d’allure, bref, un endroit qui se prête bien au brunch dominical. Pour 17€, buffet à volonté varié et plutôt original (hors boissons).

190 rue Belliard - 1040 Etterbeek Tél : +32 (0)2 721 12 52

Le Café de la Presse : L'endroit est spacieux, clair et bien placé. Les gâteaux, viennoiseries et jus de fruits sont très bons. On y trouve aussi les cupcakes de Lilicup. Il y a du wifi, donc on s'y installe. Il vaut mieux arriver tôt car c'est un endroit prisé qui peut vite devenir très bruyant. Il faut s'apprêter à faire la file au comptoir pour sa commande car il n'y a pas de service en salle. Open 7/7 : Semaine: 07h30 – 19h00 ; Week-end: 08h30 – 19h00.

493 Avenue Louise 1050 Ixelles Tél : +32 (0)2 644 48 03

Café du Sablon : ce café au décor constitué de mobilier vintage est le petit frère du Café de la Presse. Il propose petit-déjeuner, petite restauration et desserts. Il a une terrasse avec vue sur l'Eglise et le Sablon. Le chocolat chaud est délicieux !

26 rue de la Régence 1000 Bruxelles Tél : +32 (0) 2 503 39 99

Parce que c'est bio et bon :

Le loft : Ce n'est pas tous les jours dimanche ! Voilà le programme du brunch bio et belge : Les aliments bio sont issus de circuit court, produits, cultivés et/ou transformés en Belgique. En formule à 25 euros ou à la carte. Le cadre industriel fait penser à un loft new yorkais, et d'ailleurs c'est ouvert tous les jours déjeuner, diner, soirée.

51 rue de Namur, 1000 Bruxelles +32(0)2 511 52 11

L'amour Fou : Une adresse parfaite pour laisser filer le dimanche en douceur. On commence par un brunch entièrement fait maison, salé ou sucré. Ceux qui ont soif peuvent se laisser tenter par de l’un des 4 « brunch cocktails » proposés. On peut ensuite poursuivre en découvrant les expositions ou se laisser bercer par un petit concert, selon la programmation. Ambiance décontractée assurée ! De 11,5 à 22€ (formule enfant à 6,9 €). Formule unique imposée pour les groupes de 8 ou plus. Samedi et dimanche de 11h à 17h.

185 Chaussée d’Ixelles 1050 Ixelles Tél : +32 (0)2 325 73 53

CHYL : Installé dans une magnifique maison de maître, ce temple de la cuisine healthy propose pour 20€ (boissons chaudes comprises) un brunch copieux, qui peut prendre 4 nationalités : French, Oriental, Nordic, English. A ne manquer sous aucun prétexte, tant ici tout est bio, bon, lumineux, cosy. Et en sortant vous pourrez même faire vos courses dans l’espace épicerie qui propose notamment une belle offre de céréales, baies, fruits secs en vrac. Il est conseillé de réserver. De 10h30 à 16h

62 Rue de Belle vue, 1000 Bruxelles Tél : +32 (0)2 648 34 76

