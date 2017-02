Ah la période des vacances s'annoncent, et avec son lot de promesses... Oui parce que pour faire tenir en haleine toute la petite famille, pendant cette période hivernale, il a fallu trouver quelques bonnes idées de sorties.

La première promesse à tenir, si vous voulez la paix pour le reste de la saison, c'est la sortie au restaurant ! Ah mais pas n'importe lequel ! Celui du dimanche, où l'on a, à table, des croissants, des couques, des jus, des oeufs. Le tout dans un lieu où il y a des jeux ! Le brunch fantastique quoi... Et French-connect a répertioré pour vous les meilleures adresses.

French-Connect , c'est une plate-forme de networking et un site qui se veut un trait d’union entre Français et Belges, au niveau entrepreneurial, emploi mais également vie quotidienne et sorties. French-Connect c’est aussi des soirées de networking et des infos business.





Le Canard Sauvage : Une nouvelle adresse cool à faire en famille ou entre amis. Le plus : un coin jeux pour les enfants et une formule de « brunch des familles » avec une prise en charge complète des enfants par un animateur (au programme : atelier bricolage dans un espace situé à côté du restaurant, promenade dans les bois quand le temps le permet...). Bon accueil, cuisine simple, fresh et healthy. Déco dépareillée franchement sympa où tout est à vendre.

Formules buffet à 20€ pour les adultes et 11€ pour les enfants (hors boissons).

Inscription au « brunch des familles » pour les 4-10 ans via facebook : 25 euros (incluant : brunch, activité, collation) - départs à 11h ou 13h.

194 chaussée de la Hulpe - 1170 Watermael Boitsfort Tél : +32(0)2 230 10 57

La Brasserie du Prince d'Orange : Une adresse incontournable de Uccle, le brunch du dimanche est royal pour 35 euros (12€ pour les moins de 12 ans, et 25€ de 12 à 15 ans). Il inclut boissons chaudes, vin, soft, jus, viennoiseries, plat chaud et dessert, le tout proposé en buffet. Très agréable cet espace de jeux pour les enfants quand ils ont terminé le lunch. Ouvert de 10h30 à 14h.

1 Avenue du Prince d'Orange 1180 Uccle Tél : +32 (0)2 375 23 05

La Fabbrica : Cette brasserie se situe au cœur de Tour et Taxis, au sein de l’Entrepôt Royal. Elle propose une cuisine italienne authentique dans un cadre contemporain et chaleureux. Une carte réalisée pour le plaisir des adultes mais aussi des enfants. Différentes animations enfants sont proposées tout au long de votre déjeuner. Jonglerie, Dessins animés, Dessin, Maquillage, et parfois même Château gonflable. Chaque samedi et dimanche, certaines animations disparaîtront mais d'autres apparaîtront !! A noter : un vrai choix de brunch pour les enfants (entre 5 et 10€ la formule), adultes entre 16€ et 20€. Hors boissons.

86c, b5 A venue du Port 1000 Bruxelles Tél : + 32 (0)2 428 50 26

La Tricoterie : C’est un lieu pluridisciplinaire avec 4 axes d'activités: l'événementiel, le culturel, la formation et les initiatives «citoyennes». Tous les dimanches de 10h à 16h de septembre à avril, elle propose un brunch bio accompagné de diverses activités : les petits sont pris en charge par un animateur dans le cadre des « mini-tricoteurs » (3€/enfant pour s’éclater en modelage, peinture, jeux d’adresses...). Et les grands ne sont pas en reste non plus avec une activité différente proposée chaque semaine : massages, danse, tables de conversations... Consultez le programme ! 16-18€ pour les adultes et 6€ pour les enfants. Formule grands groupes pour 15 adultes et plus en pré-commande.

Réservations uniquement sur brunch@tricoterie.be

158 Rue Théodore Verhaegen 1060 Saint-Gilles Tél : +32 (0)486 88 29 96

Le Chalet Robinson : Venez trouver refuge dans ce magnifique chalet, petit coin de paradis perdu sur une île au cœur du Bois de la Cambre. La traversée en bateau pour se rendre sur l'île ajoutera une touche pittoresque à votre déjeuner. Grande nouvelle : le chalet lance en janvier une vraie formule brunch à l’étage tous les dimanche de 11h à 15h avec un généreux buffet salé et sucré (30€/adulte, moitié prix pour les moins de 12 ans). A l’aventure !

Sentier de l'embarcadère, Bois de la Cambre, 1000 Bruxelles. Tel : +32 (0)2 372 92 92

La brasserie des étangs de Mellaerts : une maison ancienne et une déco intérieure design. Situé au bord des étangs, ce restaurant propose une cuisine de brasserie dans un cadre exceptionnel. Idéal pour un grand déjeuner en famille, n'oubliez pas de réserver.

275 Boulevard du Souverain, 1150 Woluwé-Saint-Pierre. Tel : +32 (0)2 779 36 19

Le Balmoral : C'est un endroit surprenant où les amateurs de fauteuils en plastoc et meubles vintage vont vite se retrouver au milieux des années 60..Les murs roses et bleus donnent vraiment de la couleur sur cette place Brugmann So chic ! Vous l'avez compris ici on vient déguster les vrais spécialités américaines/mexicaines (burgers, pancakes, tacos...) c'est comme chez le clown américain mais en mieux..car là aussi on a pensé aux enfants et d'ailleurs le lieu est fait pour eux...!

21 Place Georges Brugmann 1050 Ixelles Tél : +32 (0)2 347 08 82

Ouvert le dimanche de 9h à 20h.

Le Wolf : On y va surtout pour que les enfants y passent un bon moment ... La Cantine du Chaperon propose, durant toute la journée, des spécialités à la sauce des contes de fées : la soupe au caillou, le panier du Petit Chaperon Rouge, la maison d'Hansel et Gretel, des délices d'ogre, des dents de loups ... En plus de l'aspect ludique des menus proposés, une attention toute particulière est apportée à la qualité nutritive des mets. Une carte changeante qui propose quelques croque-Monsieur, tartes aux légumes, salades et gâteaux variés. Des galettes et du chocolat chaud aussi pour les petits creux après l'école. Brunch à partir de 12h. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

20 Rue de la Violette 1000 Bruxelles Tél : +32 (0)2 512 12 30

Chicago Café : L’endroit est on ne peut plus vivant, autrement dit, parfait pour les enfants ! Si les petits peuvent courir partout dans cette grande salle à la déco vintage, ils ont aussi leur espace avec jeux, chaises bébé, table à langer. La carte est simple et copieuse, avec ses 3 formules à 23€ (végétarienne, viande, poisson) et un vrai menu enfant (plat+dessert à 9€). Il n’y a qu’à voir la file de poussettes à l’entrée !

Brunch toute la journée. Réservation jusqu’à 12h30 .

45 rue de Flandre - 1000 Bruxelles Tél : +32 (0) 2 502 18 41

Cook and Book : Le brunch dominical est servi sous forme d'un copieux buffet accessible à volonté. Chaud, froid, salé, sucré, le choix est large et délicieux! Poissons, viandes, salades, pâtes...Pour +- 25 euros (10€ pour les moins de 10 ans), ce prix comprend aussi les boissons. Et dès que l'on a fini on peut flâner dans les différents univers livresques ! On retrouve y également les fameux Darling's cupcakes.

2 adresses :

1 Place du Temps Libre - 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél : +32 (0)2 761 26 00. Uniquement dans le Bloc B de 11h30 à 15h30

1357 Chaussée de Waterloo - 1180 Uccle, de 11h30 à 15h30

>>> Et pour les burgers ? C'est à découvrir sur French-Connect ...