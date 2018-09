Une sélection de French-Connect.com c'est un explorateur urbain entre Paris à Bruxelles, et dénicheur de belles adresses. On y trouve des idées de sorties et même une boutique online pour des marques "Made In France" et "Made in Belgium". Véritable trait d’union entre les Belges et les Français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com.









Frites, boulettes & co

Ballekes : Des boulettes à toutes les sauces avec un « je ne sais quoi » qui change du traditionnel boulettes sauce tomate. Du bœuf, du porc, du poulet et une version végétarienne, des frites pour l’accompagnement (ou du choux de Bruxelles pour les plus téméraires) et un tout petit prix bien entendu !

37 rue Sainte Catherine, 1000 Bruxelles

3 rue des Chapeliers, 1000 Bruxelles

174 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles

G-Spud : L’adresse redonne ses lettres de noblesse à la PATATE. Alors non seulement, une pomme de terre c’est plutôt bon mais en plus c'est un aliment « healthy » (riche en fibres, minéraux, magnésium et vitamines), sans gluten et, contrairement aux idées reçues, elle ne fait pas grossir ! Ici, Géraldine et son équipe (re)mettent à l’honneur l’emblème du pays en proposant une pomme de terre cuite au four (donc sans matière grasse) et déclinée dans des recettes savoureuses et surtout originales. Qu’on soit veggie ou carnivore, chaque envie trouve patate à son goût. Et on peut même personnaliser sa pomme de terre ! Bonus, par jour de beau temps, on peut même se faire un petite partie de pétanque au G-Spud Bailly.

38 rue du Bailli, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 06 16

9 rue Jourdan, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 538 05 08

Be My Stoemp : Le hot-dog se réinvente de manière plutôt inattendue : un pain artisanal (jusque là on connaît), une saucisse (pas de Francfort mais de campagne, petite variation) mais surtout, en place de la traditionnelle choucroute, du stoemp ! Oui oui, une purée de pommes de terres avec des légumes. On parlera donc de stoempdog svp ! On était sceptique à la base mais au final pourquoi pas. En tout cas, on sort repu.

1 place Saint-Géry, 1000 Bruxelles





Pâtes à tous les étages

Monk Bar : Quand on se fait un spaghetti chez nous, bon c’est pas mal mais on n’arrive jamais à égaler celui du café du coin. Alors de temps en temps, on se fait plaisir et on s’attable au Monk, en plein centre ville, pour le meilleur rapport qualité-prix du spaget’ bolo et son fromage d’Orval en accompagnement s’il vous plaît !

Monk Bar 42 rue Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 511 75 11

Cabestan. Le fameux resto bien connu des étudiants, il est ouvert 24h/24h et 7/7. Pour les pâtes bolo, c'est vraiment une adresse recommandée, pour le prix également mais aussi pour l’ambiance tout à fait unique de cet estaminet de quartier.

Cabestan 16 place Saint-Job, 1180 Uccle Tél : +32 2 375 44 37

Et dans notre cantine préférée, ASAP, on trouve aussi un bolo à 8,5 euros. Tout est fait maison, l'accueil est vraiment chaleureux, et comme son nom l'indique, vous êtes servis très vite !

ASAP 517 avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32 2 648 12 26





Tapas version orientale

Semsom : La cuisine orientale a le vent en poupe pour le moment. Et quand elle prend des airs de street food revisitée, nous on applaudit des deux mains. C’est délicieux, ça change des saveurs qu’on connaît, c’est frais et sous forme de tapas, histoire de picorer un peu de tout. Soit vous composez votre bol à base de différents mezze typiques de la cuisine libanaise, soit vous optez pour leurs délicieux wraps ou encore les manakesh (des pizzas version orientale).

95 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 12 01



L'option healthy

Letiuz : Ca c’est pour les jours où le corps a besoin de se remettre des excès de la veille. Dans ce saladbar, vous composez votre salade à base de produits frais parmi un choix de 42 ingrédients, rien que ça. Pas de panique, si la verdure vous effraie un peu, reste l’option sandwich, quiche ou soupe.

4 rue de l’Industrie, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 32 22



Street food asiatique

Bao Bang Bang : Une petite brioche ronde, blanche, toute lisse et ultra moelleuse fourrée avec des ingrédients aux mille saveurs : du poulet, du bœuf, du porc ou encore du poisson associé à des succulentes sauces et des épices asiatiques et le tour est joué. On les accompagne de kimchi, d’une soupe ou encore d’une salade. Un hit de la street food taïwanaise.

155 rue de l’Aqueduc, 1050 Ixelles Tél : +32 2 538 85 58

Knees to Chin : Alors, avec des origines vietnamiennes à la rédaction, on en connaît un rayon en matière de rouleaux ! On a toujours adulé la version traditionnelle, puis on a constaté que tout le monde s’est amusé à le réinventer ce rouleau qui n’avait rien demandé. Mais ce qu’on aime chez Knees to Chin, c’est que l’équipe propose une version encore différente de tout ce qu’on avait pu goûter jusqu’à présent et il faut reconnaître que c’est plus que convaincant. Frais, bon, léger mais copieux et pas cher ! Testé et approuvé.

28 rue de Flandre, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 18 31

148 chaussée d’Alsemberg, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 732 20 56

125 rue de Livourne, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 18 11



Banh and Rolls : On a le choix entre 4 hits de la street food vietnamienne : un bol de pho, soupe populaire traditionnelle, le banh mi, sandwich fourré de bœuf, porc ou encore de poulet caramélisé et de délicieuses plantes aromatiques ou encore le bun, bol de vermicelles de riz accompagnées de viande ou de tofu / œufs pour la version veggie (attention comptez 10.90 euros pour le bun) et on termine par les immanquables rolls ou rouleaux de printemps pour les initiés.

55 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél: +32 2 469 05 09





