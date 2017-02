Si en Chine, l'année du coq flamboyant, c'est tous les 12 ans, le poulet rôti du dimanche, c'est à Bruxelles et c'est quand vous voulez ! French-connect vous livre les belles adresses qui vous feront glousser de plaisir.





Les volaillers/Rôtisseries

Boucherie St-Job : Un artisan boucher charcutier et traiteur qui fait son métier avec passion depuis 26 ans. Oeufs, volaille, sont issus de leur propre petit élevage... élevés en plein air en liberté et nourris sainement. Les poulets sont disponibles rôtis ou crus. On vous conseille aussi d'essayer son goûteux blanc bleu belge, mûrit avec savoir ! En plus, il est ouvert toute la journée le dimanche.

40 Place de Saint-Job, 1180 Uccle ; Tél : +32 (0)2 374 08 86

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi et dimanche de 8h à 19h

Maison Petré : Un savoir-faire traditionnel depuis plus de 75 ans pour le poulet et le gibier soigneusement sélectionnés ainsi que d’autres bons produits, fruits et légumes de qualité. Livraison à domicile tous les jours par leurs soins.

1 rue Edith Cavell, 1180 Bruxelles ; Tél : +32 (0)2 343 11 42

Du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30, samedi de 8h30 à 17h

Maison Lienard : Spécialiste de la volaille depuis plus de 35 ans. N’hésitez pas à rentrer, vous serez servis par 'Madame poulet' (c'est son surnom !) et surtout écoutez ses conseils, vous ne serez pas déçus. Vous y trouverez aussi du jambon, de la charcuterie, du fromage, des oeufs, des plats préparés…

11 Rue Washington, 1050 Ixelles ; Tél : +32 (0)2 648 93 30

Du mardi au samedi de 9h00 à 19h00, dimanche de 9h00 à 13h

Maison Malhaize : Anciennement appelée « Au Gourmet » et créée par René Malhaize et son épouse, en 1945. Leurs spécialités sont la volaille et le gibier. Certains poulets sont fournis par un éleveur d’une petite entreprise familiale belge artisanale, et d’autres proviennent des régions françaises : les Landes, les Challans et la Bresse. Autres rayons : épicerie fine, charcuteries, fromages, vins, foie gras français, andouillettes 5A, saucisses de Morteau...

19 Avenue de l’Université, 1050 Ixelles ; Tél : +32 (0)2 648 36 27

Ouvert lundi, mardi, vendredi de 10h00 à 13h30, vendredi de 9h00 à 18h30, dimanche de 9h00 à 13h30

Ferme Nos Pilifs : Les poulets sont élevé sur place, en plein air dans un parc animalier, une volaille de qualité nourrie avec une alimentation labellisée. Les poulets sont disponibles rôtis le week-end et crus du vendredi au mercredi après-midi à l'épicerie (sauf le lundi). Les oeufs et les poulets de la ferme sont disponibles uniquement à l'épicerie de la Ferme Nos Pilifs.

Trassersweg, 347, 1120 Bruxelles , 02/262 11 06. Réservation conseillée pour les poulets (02/266.10.36).

Marché des Chefs : Vous cherchez un poulet exceptionnel et autres produits rares, frais et de qualité ? Cette adresse est recommandée. Le lieu est réputé autant auprès de restaurateurs que des particuliers.

38 Rue Lens, 1050 Ixelles ; Tél : +32 (0)2 647 40 50. Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00

Les bons poulets rôtis on se les procure aussi sur les marchés. Consultez sans hésiter notre carnet des marchés bruxellois. Notamment avec le camion jaune du Roi du Poulet.

Fonteyne The Kitchen : L'enseigne propose une alimentation saine et équilibrée. On peut venir chercher les plats préparés, dont le poulet rôti à emporter. 5 adresses en Belgique.

La Pouletterie : Frédéric, entrepreneur et Sarina, commerçante se sont unis pour l'élevage de poulets artisanaux. Qualité et terroir pour des poulets savoureux. A commander en ligne chez Efarmz

Boucherie Woluwe : Mmhhh, sentez-vous l’odeur du poulet rôti ? Il provient de la boucherie de Woluwe. Pas besoin de vous déplacer, il suffit de passer commande et hop... il arrive directement dans vos assiettes.