Alors qu'approchent les étoiles du Michelin, voici notre top parmi les nombreux POP du Gault et Millau et les BIB du guide Rouge 2019. Signé par notre la chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette.





Désormais, sur la planète food, il faut compter non seulement sur les restaurants gastronomiques notés par le Gault&Millau et le Michelin mais aussi sur les bonnes petites tables de quartier et de qualité nommées "POP" pour le Gault&Millau et "BIB" par le Michelin. Celui-ci a d'ailleurs sorti son Guide des nouveaux BIB Gourmands Benelux 2019 le 8 novembre dernier. Voici un best-of de ces restaurants qui ont un supplément d'âme.





Côté Bib à Bruxelles

Les Potes en toque

Une auberge néo-rustique au Nord de la Capitale. Drève du Château, 71 – 1083 Bruxelles (Ganshoren) – T +32(0)2 428 37 37 – www.lespotesentoque.be

Tero Restaurant

Une table conceptuelle dédiée au végétal.

Rue Saint-Bernard, 1 – 1060 Bruxelles – T +32(0)2 347 79 46 & Rue de Champles, 56 – 1301 Wavre (1ère adresse) - www.tero-restaurant.com

Pré de Chez Nous,

Cuisine originale bio autour des légumes, au centre-ville, entre Grand-Place et piétonnier

Rue des Dominicains, 19 – 1000 Bruxelles – T +32(0)2 833 37 37 – www.predecheznous.be





Côté BIB en Wallonie

Cœur de Bœuf

Grillades et petits légumes tous azimuts

Avenue Général Gracia, 23 – 5170 Profondeville – T +32(0)81 26 56 05 – www.coeurdeboeuf.be

La Gloriette

Cuisine de terroir interprètée par brillant Jeune Restaurateur d’Europe

Rue de Bastogne, 18 – 6900 Hollogne (Marche-en-Famenne) – T +32(0)84 37 98 22 – www.lagloriette.net

La Manufacture urbaine

Bistrot chic et cadre tendance au bord de l’eau

Place Emile Buisset, 10 – 6000 Charleroi – T +32(0)71 70 20 18 – www.manufacture-urbaine.com

La Bru’sserie

Wout Bru, grand chef et homme-orchestre du Sanglier des Ardennes

Rue du Comte d’Ursel, 14 – 6940 Durbuy – T +32(0)86 21 32 62 – www.sanglier-des-ardennes.be

CcNomie

Contemporaine et rafraîchissante cuisine de village

Rue Haute, 38 – 5500 Falmignoul (Dinant) – T +32(0)82 22 24 95 – www.ccnomie.be





Côté POP à Bruxelles

© Transvaal



My Tannour

Le « POP de l’Année 2019 » à Bruxelles, nouvelle cantine syrienne. Son jeune chef Georges Baghdi Sar, d'origine libano-syrienne, propose ici d'excellentes pitas, dont le pain est cuit dans des fours à bois Tandour. On y mange encore dehors pour pouvoir avoir de la place !

Rue de la Brasserie, 98 – 1050 Bruxelles – T +32(0)471 45 16 00 – www.facebook.com

BaoBangBang

Des buns Taïwanais mais pas que !

Rue de l’Aqueduc, 155 – 1050 Bruxelles – T +32(0)2 538 85 58 – www.baobangbang.be

Chez Wawa

Mon comptoir gourmand préféré du Châtelain

Rue Américaine, 91 – 1050 Bruxelles – T +32(0) 534 63 30 – www.chezwawa.com

Cocina

Savoureuse Italie trendy à Flagey, le seul défaut : on ne peut pas réserver. Mieux vaut venir tôt pour un aperitivo histoire d'avoir une place.

Rue Lesbroussart, 16 – 1050 Bruxelles – T +32(0)644 9 00 – www.cocina.be

Dam Sum

Best of des dim sum à Bruxelles

Parvis de la Trinité, 11 – 1050 Bruxelles – T +32(0)538 08 10 – www.damsum.com

Holy Smok

Roi du grill américain à Saint-Gilles

Avenue de la Porte de Hal, 9-10 – 1060 Bruxelles – T +32(0)2 503 66 10 – www.holysmokebrussels.com

Le Transvaal

Bien plus qu’un POP, un vrai petit resto de quartier d’aujourd’hui

Avenue Joseph Chaudron, 40 – 1160 Bruxelles – T +32(0)2 660 95 76 – www.letransvaal.be

Yi Chan,

Dim sum home made exquis et cocktails en folie

Rue Jules Van Paet, 13 – 1000 Bruxelles – T+32(0)502 87 66 – www.thefork.be