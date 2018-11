L'artisan boulanger Philippe Rhéau propose une journée portes ouvertes du nouvel atelier de sa boulangerie-pâtisserie-chocolaterie à Nivelles le 19 novembre. Bûches et gâteaux artisanaux en perspective !





Dans sa boulangerie artisanale de Ittre, Philippe Rhéau, artisan boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier, Meilleur ouvrier de France et plusieurs fois médaillé dans des concours travaille des saveurs vraies. A la "Brioche d'Or", on trouve ainsi des croissants qu'on a envie de mordre à pleines dents, une incroyable palette de viennoiseries, de pâtisseries et de glaces entièrement réalisées de manière artisanale.

Pour les fêtes, ce passionné a d'ores et déjà "bûché" sur ses préparations et propose des bûches glacées ou gâteaux, des coeurs glacés ou pâtissiers pour le Nouvel an et tout un choix varié de délicatesses au chocolat maison.

Pourquoi on parle si tôt des délices de fin d'année ? Parce que le boulanger et son épouse accueillent tous les curieux à venir visiter leur nouvel atelier et ce faisant la collection de créations gustatives artisanales le dimanche 18 novembre de 10 à 18h. Au menu, un florilège de pâtisseries, gâteaux, bûches glacées, chocolats, préparés avec passion dans les installations nivelloises.

> Inscription obligatoire avant le 9 novembre 2018 via le site www.labriochedor.be.

> La Brioche d'Or, rue Neuve 14 - Ittre. Tél. : +32 67 64 77 35