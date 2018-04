Une enquête réalisée par la chaîne Panos a sondé les habitudes alimentaires matinales des Belges, début 2018. Avec 8.660 réponses, Panos estime que 76 % d’entre eux petit-déjeunent. Un résultat qui reste stable puisqu’en 2014-2015 l’institut de la Santé publique a effectué une enquête de consommation alimentaire et révélait que 71 % des Belges mangeaient le matin. Mais nos habitudes alimentaires ne sont pas bonnes. Après le pain, ce sont les viennoiseries les aliments les plus populaires, selon l’enquête Panos. Ce ne sont pourtant pas des aliments conseillés pour un petit-déjeuner équilibré.

