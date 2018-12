Alors que la demande en bio augmente chaque année, rare sont les artisans boulangers et pâtissiers à proposer des concepts bio.





La demande en bio augmente chaque année mais force est de constater que les boulangeries et pâtisseries artisanales bio sont relativement rares. La raison ? Pour pouvoir revendiquer le label bio, toutes les matières premières d’une tarte, d’un gâteau ou d’un pain doivent être bio (avec une tolérance de 5% de produits non bio). Les artisans doivent donc obligatoirement utiliser des farines, des œufs ou du beurre bio, matières premières pas si facilement disponibles pour les professionnels. Par ailleurs, l’utilisation du label bio entraine un certain coût, parfois trop cher pour un artisan indépendant, surtout qu’il implique des contrôles réguliers. Pour garantir une certaine qualité aux produits, de nombreux boulangers et pâtissiers utilisent des matières premières bio et des matières première de qualité sans label ou avec un autre label. Un exemple : des petits moulins situés en Wallonie produisent d’excellents farines, toutes sans additifs, mais n’arborent pas le label bio.





Une première pâtisserie artisanale bio à Bruxelles en 2019

A Bruxelles, il existe quelques boulangeries 100% bio comme la Boulangerie des Tanneurs (Bruxelles-Ville), Hopla Geiss (Saint-Gilles) ou Agribio (Auderghem et Schaerbeek). Bonne nouvelle : la première pâtisserie artisanale bio à Bruxelles ouvrira en 2019. "J’ai choisi d’être 100% bio pour deux raisons", évoque Katia Lefebvre, fondatrice de La petite Parisienne, le nom de cette nouvelle pâtisserie. "D’abord car il garantit au consommateur une transparence et une traçabilité sur la qualité des produits. Ensuite car il s’agit d’une opportunité pour proposer mes pâtisseries à la vente dans des magasins bio ou des restaurants. L’un des inconvénients reste le prix des matières premières bio, relativement élevé."

Cette pâtisserie 100% bio, dont le lieu n’est pas encore définitif, fonctionnera par ailleurs sur le principe du "zéro déchet" et proposera des ateliers culinaires. En attendant l’ouverture, vous pouvez soutenir le développement de La petite Parisienne à travers un crowdfunding via ce lien : https://www.miimosa.com/be/projets/pour-une-patisserie-bio-ethique-responsable-a-bruxelles





Les bonnes boulangeries fleurissent

L'association Tartine & Boterham les recense régulièrement et a chroniqué dernièrement ces nouvelles enseignes

Boulengier – Saint-Gilles (avenue Jean Volders, 11) : à quelques mètres de la station Porte de Hal, découvrez une boulangerie qui fait la part belle aux baguettes et pains à la découpe, tous préparés avec du levain et des farines bio. Craquez également pour les croissants, les cookies et les sandwiches du midi. Ouvert jusque 19 heures !

Maison Zack – Bruxelles-Ville (rue Haute, 192) : il ne s’agit pas d’une boulangerie mais d’une pâtisserie. Jean-Charles Zaquine, l’artisan, fait plutôt dans le haut de gamme. Succombez au Paris-Brest, au Mont-Blanc, aux cannelés mais également aux créations originales avec une touche rock’n roll ! C’est « la » nouvelle adresse sucrée du côté des Marolles.

La boule – Saint-Gilles (chaussée de Waterloo, 11) : graphiste reconverti en boulanger, Vincent De Troy pétrit et boule quatre jours par semaine dans une petite enseigne où il réalise tout lui-même sur place. Sa spécialité ? Des pains au levain réalisés avec des farines belges sans additifs.

C’est si bon – Molenbeek (quai des Charbonnages, 46) : réputé dans tout Bruxelles pour la qualité de ses produits, l’artisan Christian Celej a officié durant cinq ans dans un atelier à Anderlecht. Depuis la rentrée, le voilà juste en face du Canal, toujours en proposant une boulangerie de style française et allemande. C’est déjà un des musts de la capitale !

Artos – Woluwe-Saint-Pierre (val des Epinettes, 1A) : Artos n’est pas une boulangerie comme les autres. Il s’agit d’un centre de jour accueillant 25 personnes en situation de handicap. Le projet pédagogique tourne essentiellement autour de la boulangerie. Testez différentes sortes de pain, du cramique et du craquelin à prix très abordable, réalisés avec des farines bio.