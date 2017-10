Convoité pour son goût et ses qualités naturelles, le pain au levain peut être préparé à la maison. Voici la recette d’un levain.





Les boulangers utilisent en général quatre ingrédients pour confectionner un pain : de l’eau, du sel, de la farine et de la levure. Depuis quelques années, nous assistons au retour en force du levain, un mélange d’eau et de farine (seigle, froment, épeautre, malt, etc.) dans lequel on ajoute parfois du miel ou du sucre. Comme la levure, il est destiné à donner du volume au pain. Le levain est aussi apprécié car il facilite la digestion, il est sain pour l’organisme et offre un goût particulier (un peu plus sur).

Vous trouverez du pain au levain dans la plupart des boulangeries artisanales à Bruxelles mais vous pouvez également le réaliser chez vous à la maison. Dimitri Pierrot, fondateur de « Hopla Geiss Bakery » à Saint-Gilles, vous livre une recette simplifiée d’un levain. Le levain « chef » est un levain à faire une fois. Le levain « tout point » est celui que vous utiliserez quotidiennement pour faire votre pain. Retrouvez d'autres recettes de pain au levain sur le site www.tartine-et-boterham.be dans la partie « blog ».

La recette ci-dessous est également disponible dans le nouveau livre de « Tartine et boterham ». Découvrez-le lors de notre événement le 22 octobre aux Halles Saint-Géry. Plus d'informations ici

© Reporters







Ingrédients

Farine de seigle

Farine de froment

Eau

Pot en verre d’environ 1 l

Étape 1 – Créer la fermentation : dans un petit pot en verre, placer 50 g de farine de seigle et ajouter 0,6 dl d’eau tiède. Remuer avec une spatule en bois et laisser reposer environ 24 heures à température ambiante (environ 20°C).

Étape 2 - Premier rafraîchi : ajouter 50 g de farine de froment et 0,25 dl d’eau tiède dans le récipient. Remuer à nouveau et attendre 24 heures à température ambiante.

Étape 3 – Terminer le levain chef : jeter (ou donner à un ami) la moitié du levain et garder l’autre moitié (ceci afin que le levain ne « mange » pas trop). Verser environ 100 g de farine de froment dans le pot puis 100 g d’eau. Mélanger à l’aide d’une spatule et laisser reposer 24 heures. Réitérer une nouvelle fois l’opération 3. Vous voilà avec votre levain chef !

Étape 4 – Préparer votre pain : votre levain est prêt lorsqu’il a doublé de volume et que des bulles se forment et éclatent à la surface. Prélever alors une partie du levain (environ 250 g de levain pour 1 kg de farine) et préparer votre pain. Garder l’autre partie du levain dans le pot.

Etape 5 – Entretenir votre levain : nourrir tous les 2/3 jours votre levain avec une proportion de 50% de farine de froment et 50% d’eau tiède. Mettre plus ou moins de farine et d’eau en fonction de la quantité de pain que vous désirez préparer.