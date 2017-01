Après les petits (ou gros) excès des fêtes, janvier est traditionnellement le mois où l'on "fait maigre". Mais ça n'est pas ça qui doit vous saper le moral. Manger mieux, ce n'est pas manger triste ou pas bon, c'est juste penser à cuisiner autrement ou acheter autrement. Voici déjà cinq recettes ou produits que l'on n'affublera pas du tampon "détox" mais qui sont diablement bons pour le goût, pour notre santé et pour notre bonheur.





La super soupe ultra verte d'Aline Ways

La recette gagnante, c'est la soupe au smoothie vert concoctée par notre coach en nutrition Aline Ways. Une bombe de vitamines, nutriments et minéraux (car les légumes ne sont pas cuits), une saveur à tomber et une couleur incroyable uqi attirera même les plus petits. La recette gagnante est ici









Le mi-thé mi-tisane de Betjeman & Barton

Il s'appelle Beautiful B et c'est un peu un élixir magique qu'on vous ramène là, entre thé, infusion et maté, un véritable cocktail de saveurs pour retrouver sa vitalité à boire tout au long de la journée. Intrigant et délicieux. On en trouve sur le site du marchand de thé et à Bruxelles dans le corner dédié spécialement aux produits Betjeman & Barton au Woluwe Shopping Center. Beautiful B : 6,98€ /100 gr





Du pamplemousse rose

La meilleure période pour manger des pamplemousses, sucrés et juteux, c'est maintenant ! Alors on va s'acheter quelques bons gros pamplemousses de Floride et on s'en régale de ses vitamines, ses fibres et ses vitamines. Le meilleur, c'est de les peler à vif et d'enlever chaque quartier de son enveloppe, la peau est un peu dure. Et globalement se faire une cure d'agrumes l'hiver, c'est aussi très bon!

Envie de vous lancer dans une recette sucrée-salée ? Voici ici la recette du magret de canard, pamplemousses de Floride et shiitake.









La crème Budwig pour un matin bien rempli

Il ne faut pas compter sur la couleur de la fameuse crème budwig pour vous mettre en joie, elle est un peu tristounette avec son air de panade pour bébé mais dedans, quel festival ! En fait cette préparation du matin a été pensée par le docteur Katia Kousmine, célèbre diététicienne. l-La crème budwig est un repas cru, naturel et froid, composé uniquement de produits frais : graines oléagineuses, laitage maigre, céréales crues, fruits et huile première pression à froid. La seule contrainte : utiliser des céréales fraîchement moulues, qui permet une bonne assimilation fruits-céréales.

Voici la recette originale

• 4 cuillères à café de fromage blanc maigre à 0%

• 2 cuillères à café d’huile vierge biologique de première pression à froid riche en acides gras polyinsaturés (AGPI). (Madame Kousmine préconisait l’huile de lin)

Battre énergiquement l’huile et le fromage blanc pour émulsionner l’ensemble. On ne doit pas voir de traces d’huile.

Ajouter :

• Le jus d’un demi citron,

• Une banane mûre écrasée ou 2 c à c de miel,

• 2 c à c de céréales complètes crues fraîchement moulues,

• 1 ou 2 c à c de graines oléagineuses complètes crues, fraîchement moulues,

• Des fruits de saison, entiers, en morceaux, râpés ou mixés.

Et voici la recette (sans laitage) de Martine Fallon a été goûtée et approuvée, on en raffole, c'est encore meilleur qu'avec du yaourt. Elle est ici, sur le site de cette spécialiste en cuisine de l'Energie