La compétition a eu lieu ce dimanche 21 octobre lors du salon Megavino à Brussels Expo. Lancée à l’initiative de Frank Fol et de Pierre Wynants en collaboration avec l’Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique, l'Etoile de la Cuisine belge en est déjà à sa 3e édition.

L'objectif : quatre jeunes cuisiniers belges prometteurs s'affrontent lors d'une compétition alignant de multpules épreuves. A côté d'eux toute une équipe : un commis, un sommelier et un coach soit un chef confirmé souvent avec qui ils travaillent.

Cette année, se sont alignés Archibald De Prince du restaurant La Distillerie à Bourglinster (au grand-Duché du Luxembourg); Louis Broos du restaurant Graanmarkt 13 à Anvers; Benjamin Belot du restaurant Louise 345 à Bruxelles et Sam van Houcke du restaurant Maste à Gand qui va ouvrir ses portes fin novembre 2018. Un jeune chef plein de talent et déjà multi-récompensé : en Flandre, les spécialistes de la gastronomie l'ont nommé le jeune chef "rebelle" ! etre dans la convention, très peu pour lui...

Parmi le jury, des grandes pointures comme Frank Fol et Pierre Wynants bien sûr mais aussi Freddy Vandecasserie, Dirk Vandendriessche, Frédéric Caerdinael, ...

Une finale très disputée

En finale, Sam Van Houcke et Archibald De Prince, ont dû imaginer une nouvelle création sur base d’une boite “mystère” contenant divers produits, au choix, complétés par des fonds de base. La création des plats de cette finale devant se faire uniquement à partir de ces ingrédients, sachant qu’il n’était pas obligatoire de les utiliser tous.

A l'issue de cette finale particulièrement disputée, c'est Sam Van Houcke qui l'a donc emportée. Il avait choisi, pour son plat, les ingrédients suivants : veau, panais, giroles, échalotes, vinaigre de vin rouge, ail et thym. Pour son dessert, notamment et outre le chocolat imposé, de la poire, des noix de macadamia et une ganache chocolat. En 2015, il avait déjà remporté cette Etoile.

Mettez donc le nouveau restaurant Maste à Gand sur votre to-do list gastronomique !