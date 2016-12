Le Sushi Burger





Pour ce soir, des sushi? Un burger? Pas toujours facile de choisir entre les deux, alors pourquoi ne pas se laisser tenter par le sushi burger. Une drôle d'idée ? Ce plat a littéralement fait fureur cette année sur Instagram. Et c'est plutôt délicieux.





Le Raindrop Cake

Créé par le chef Darren Wong, ce petit cake donne l'impression de croquer dans une goutte d'eau. Light à souhait, il est en réalité composé uniquement d'eau et d'agar-agar (un gélifiant fait d'algues découvert au Japon). Pour cette recette, le chef s'est inspiré du Mizu Shingen Mochi , un gâteau japonais.





Le Freakshake





Ici, on ne joue plus dans la même catégorie. Place à la démesure, aux calories fois mille ! Importé d'Australie, ce milkshake XXL se compose de glace, lait saupoudré cookies, brownies, bretzels, double chantilly, crème pâtissière, marshmallows, donut, caramel, Nutella... Bref, on y ajoute tout ce qu'on veut.





Le Salad Cake





On revient au quasi zéro calorie avec un concept en trompe-l'oeil. C'est au Japon (encore) qu'on a eu l'idée de lier le plaisir des yeux au besoin de ne pas grossir. Cette invention, on la doit à une jeune femme, Misuki Moriyasu, qui la vend dans un café de Nagoya au Japon. Elle souhaitait rendre plus attrayants les légumes. Il s'agit donc tout simplement d'une salade présentée sous la forme d'un gâteau très girly.





Le sushi Donut





Dans la même trame que le sushi burger, la folie pour les mets japonais s'est également invitée dans le donut (ou inversement, c'est selon). La cuisine fusion nous apporte donc ce plat raffiné, bien plus sain que le beignet sucré. Le principe ? C'est ultra simple. On graisse un moule à donut avec de l'huile de coco. Ensuite, on le remplit de riz vinaigré à sushis préalablement préparé. Et puis, on le décore selon nos envies : wasabi, saumon, avocat, thon, crabe, gingembre, etc. Pour remplacer le glaçage du donut traditionnel : du chou rouge, des graines de sésame, des algues, etc. Les makis donuts « california roll », c'est un peu plus compliqué, mais il y a moins de riz.





La watermelonpizza

La pizza, c'est trop bon. Mais c'est un peu lourd et calorique. Du coup la tendance rafraîchissante estivale, c'était de remplacer la pâte et la sauce tomate par une pastèque. Ensuite, il suffit de la décorer en trompe-l'oeil.





Le Frosé





Il a été élu "boisson officielle de l'été 2016". Ce cocktail a fait un véritable tabac, détrônant presque le gin tonic. Il nous vient des milieux chics américains et sa recette est très simple. "Frosé", c'est la contraction entre "frozen" (glacé) et "rosé". En réalité, la mixture se compose donc de rosé, mais aussi de fraises fraîches.





Le Macaronut

Cette fois, il s'agit d'associer deux mets gourmands sucrés. C'est le pâtissier français François Payard qui a lancé le concept à New York cette année à l'occasion de la journée du macaron. Une coque de macaron sur le dessus, un petit donut en dessous, et de la ganache au milieu, voilà le principe du macaronut.





Le vin en canette

On ne croyait pas possible ce "sacrilège", mais si. Cette année, le vin en canette a fait fureur. Il est même proposé comme tel dans certaines boîtes de nuit, le champagne également.





Le pain violet

Précurseur de la tendance "purple" à venir pour 2017, le pain violet était à la mode "healthy" en 2016. Il se digère cinq fois plus lentement que le pain blanc. La recette vient du professeur Zhou Weibiao, de Singapour. Son secret: l'anthocyane, un pigment naturel présent dans le riz noir, les prunes, les mûres, les raisons ou encore les aubergines, réputé pour ses vertus antioxydantes. Mails attention, il n'est pas moins calorique, la sensation de satiété dure juste plus longtemps et l'insuline ne grimpe pas en flèche, tout ce qu'il faut pour ne pas stocker de graisse.