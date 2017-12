Où la mode des selfies s'arrêtera-t-elle?





Il nous est déjà tous arrivé de prendre des clichés de nous pour les poster sur les réseaux sociaux en espérant rafler quelques likes au passage. Oui, mais ça, c'était avant ! En effet, un café londonien a complètement bouleversé le genre. Plutôt que de mettre notre plus beau selfie en photo de profil sur Facebook, il est maintenant possible de l'envoyer au barista du Tea Terrace à Londres via une application pour que celui-ci le "dessine" sur la boisson commandée, un cappuccino ou un chocolat chaud. Et ce, pour la "modique" somme de 6,5€.

Comment est-ce possible? Et bien, le cliché est numérisé puis reproduit sur la mousse de la boisson grâce à une machine qui utilise un colorant neutre en goût en guise d'encre. Le processus dure 4 minutes.

"A cause des réseaux sociaux, on mange complètement différemment", explique Ehab Salem Shouly, le patron du café, à Reuters. "Ce n'est plus suffisant de juste servir de la bonne nourriture, elle doit également avoir de la valeur sur Instagram."

Et il ne croyait pas si bien dire puisque depuis le 16 décembre, date à laquelle ce nouveau service a été proposé aux clients, le #Selfieccino est de plus en plus utilisé. Et pour cause : prendre un selfie en tenant un café sur lequel est déjà présent un selfie n'est-il pas le rêve de tous les influenceurs?