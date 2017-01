Food Un week-end et quelques jours encore pour faire son dernier shopping de soldes ? Alors voici une poignée de tables où s’arrêter sans hésiter, de Maasmechelen Village à Bruxelles ou à Namur. Notre chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette a testé et approuvé.





A Bruxelles, s’attabler au DocksBruxsel

Centre commercial flambant neuf à l’architecture extérieure contemporaine hétéroclite - et discutable - mais à l’aménagement intérieur lumineux et fort agréable, le Docks propose une vingtaine d’espaces, restaurants et autres Food corners, où s’attabler du petit-déjeuner au dîner, en passant par la pause lunch, goûter ou jus ultra vitaminé de chez Guapa. Un Food/Jus Corner n’étant autre que notre préféré pour sa diversité de jus et smoothies à base de fruits frais. La plupart de cette vingtaine d’enseignes étant déjà connues de tous (et pas toujours, à nos yeux et à nos papilles, nécessairement « recommandables », nous n’en conseillerons que 4 pour l’intérêt de leurs cuisines voyageuses, pour leur bon rapport qualité-prix ou encore pour leur originalité.

Thaï Café

Cadre exotique et service sympa pour nous lors de nos premières visites, on s’y installe autour de tables hautes ou à niveau habituel, pour y découvrir la carte très variée de cette notoire cuisine thaï faite d’une multitude de saveurs exotiques.

Bagl

C’est le Doksbruxsel que la chaîne américaine « Bagl » a choisi pour ouvrir sa première enseigne en Belgique. Dans un esprit new-yorkais et un cadre de cantine néo-rustique, on y déguste de délicieux bagels aux compositions quotidiennes très variées et originales. Pour y varier les plaisirs si, comme moi, on y retourne, les salades et wraps sont tout autant à conseiller ainsi que les desserts à l’américaine (cheesecake, carottcake, …), quand il reste assez de place pour ceux-ci ou de temps entre le shopping du jour. Dans le pire des cas, avec moins de temps, la pause-café est, elle aussi, à conseiller pour la grande variété des cafés qui y sont proposés.

T : 04 79 35 98 85 - Bagl.be

Tenshi

Restaurant japonais avec, au comptoir contemporain, typique tapis roulant garni de sushi, sashimi, omelettes et autres bouchées ou petites préparations japonaises. Egalement plats, lunch et menus à la carte.

T 02 215 98 11 - Tenshisushi.be

Il Capriani

Ouverture ce samedi 28 janvier du restaurant Italien Il Capriani ! On y file ce samedi midi et on vous en reparle fissa fissa, sur www.joellerochette.com !

www.docksbruxsel.be - Adresse : Boulevard Lambermont 1, 1000 Bruxelles





En Flandre, à Maasmechelen Village





Connu de tous les afficionados des marques les plus en vue de la mode internationale, c’est à Maasmechelen que l’on file se refaire une garde-robe à meilleur marché encore en période de soldes. Moins connu car plus récent, le Terrhils Hôtel et son Restaurant Danny, offre une très jolie halte épicurienne et sereine à deux pas de l’animation du piétonnier commercial de Maasmechelen Village. Jouxtant le village piétonnier, l’ancien bâtiment administratif de la mine voisine (d’où son nom de « terrhils » en référence aux terrils) est devenu un hôtel contemporain au très joli cadre imaginé par des décorateurs d’intérieur créatifs et fort bien avisé.

Le restaurant gastronomique du chef étoilé, Danny Vanderhoven, y propose une jolie cuisine personnalisée et actuelle en parfait accord avec les lieux et l’ambiance de cet endroit inattendu. Une cuisine se déclinant en menus plus ou moins longs (4 à 6 services), en une carte actuelle dynamique ou en lunch plus accessible à toutes les bourses pour son séduisant rapport qualité-prix-plaisir (à tout le moins lors de notre dernier passage). Les moins pressés, ou tous ceux qui préfèreront patienter au calme pendant que d’autres courent les boutiques, seront ravis d’apprendre que le Terrhils Hôtel comprend une partie soins et beauté avec quelques chambres du rez-de-chaussée transformées en espaces de soins où s’offrir un soin visage ou un massage relaxant particulièrement efficace après la course aux bonnes affaires. Du même acabit, les spacieuses et jolies chambres avec vue sur le grand parc de l’hôtel sont, elles aussi, un atout majeur de ce lieu singulier que nous avons largement apprécié à deux reprises lors de nos visites passées.

Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen - Tél : 089 73 09 09 – www.differenthotels.com – www.restaurantdanny.be – T 089 24 05 26





A Namur, au cœur de la Capitale de Wallonie

En deux temps trois mouvement et donc en 4 adresses coups de cœur, le centre de la Capitale wallonne regorge de bonnes petites tables où se poser le temps d’une halte gourmande revigorante. Bon à savoir : quantité d’autres enseignes de bouche (restaurant, boutiques, producteurs) sont dévoilées dans « Le Guide Gourmand de Namur » (auteurs Joëlle Rochette & Denis Mathen) dont une nouvelle édition est en gestation, pour sa part, au cœur des périples gourmands de ses deux auteurs !

