Lors de chaque édition, des plats sortent du lot. Cette année, ils suivent principalement la tendance des produits populaires sublimés dans l'assiette.





Voilà, Top Chef 2017 s'est achevé avec la victoire de Jérémie Izarn qui a remporté la bataille finale face au favori Franck Pelux. Et lors de cette huitième édition du célèbre concours culinaire télévisuel, de nombreux plats sont sortis du lot. Parmi ces délices, en voici six pour vous donner l'eau à la bouche...





Le rouget en croûte de Franck Pelux





Il s'agissait de l'épreuve durant laquelle chaque candidat devait préparer un plat gastronomique avec une viande ou un poisson en croûte. Le jury: leurs mentors. Et le coup de coeur à l'unanimité, c'était cette assiette de Franck Pelux.





Le jambon grillé de Julien Wauthier





Le Belge a véritablement marqué l'histoire de Top Chef avec cette tranche de jambon grillé au beurre noisette. Amoureux des produits populaires, Julien les sublime aisément en plats gastronomiques.





Le boudin pommes revisité de Julien Wauthier





Proposer le boudin pommes aux candidats de Top Chef sur une épreuve visuelle, c'était culotté. Le chef triplement étoilé Yannick Alléno a osé. Et le résultat s'est conclu par un coup de coeur pour le plat de Julien qui a vu son assiette paraître dans le YAM, le Yannick Alléno Magazine.





La noix de Giacinta Trivero

Pour cette épreuve, les candidats devaient réaliser un dessert qui ressemble complètement à un fruit, avec le goût de ce dernier, la spécialité du chef Cédric Grolet qu'il fallait battre. Et Giacinta a réussi le difficile pari de l'emporter face au meilleur pâtissier 2016 avec sa noix farcie à la glace noix et cardamome.





La pomme en sucre de Jérémie Izarn





C'est une véritable spécialité du gagnant de Top Chef 2017. Lors de cette fameuse épreuve qui opposait plusieurs candidats à Cédric Grolet, Jérémie a également brillé, même s'il n'a pas battu le chef. Le jeune homme a donc confectionné une pomme en sucre soufflé fourrée d'une espuma de granny Smith. Il a d'ailleurs pu expliquer sa technique lors de la demi-finale alors qu'il imposait ce plat à ses concurrents. En finale, il en a fabriqué 150 ! Une belle prouesse...





La volaille rôtie dans l'esprit de famille de Franck Pelux





Ovation de la part des inspecteurs du Guide Michelin qui jugeaient cette épreuve Top Chef dans l'ombre. Franck a décidé de revisiter un plat familial, le traditionnel poulet, pommes de terre et salade. Ce mets en trois assiettes regroupait des aliments comme la volaille, une sucrine braisée, des oignons et de la mousse de pommes de terre, du raifort, des ailerons, du gras de cuisses, du bouillon de pain torréfié et des toast d'abats.