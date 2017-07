Voici quelques bonnes adresses pour concrétiser l'irrésistible envie estivale de barbecues et de grillades. Une sélection de la chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette .





Kolya, le jardin secret de la Capitale

© DR



Jolie terrasse et jardin secret le plus insoupçonné de la Capitale, Kolya recèle de nombreux trésors derrière sa jolie façade végétale. Cet été, le BBQ au jardin y est de mise en fonction des souhaits de cuisson et envies des convives. Belles pièces de viandes (maturées ou non, pluma ibérique, Wagyu de Galice, entrecôte Black Angus), poissons ou crustacés (daurade, bar de ligne, homard, gambas) se retrouvent ici sur le grill pour terminer leur course dans un menu du jour (midi) n’étant tarifé que 25 €. Tous les autres repas en version BBQ sont possibles pour peu que l’on pense à y réserver sa table en version barbecue ! Gage de qualité, le chef, Nicholas Tsiknakos, est, notamment, membres de la Chaîne des Rôtisseurs et nouveau venu dans la prestigieuse Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique.

Kolya - Hôtel Manos - Chaussée de Charleroi, 100 – 1060 Bruxelles – T +32(0)2 533 18 00 – www.kolya.be





Rouge Tomate, coup de coeur de l'été

© DR



Cet été, le restaurant Rouge Tomate pourrait presque être la vedette de toutes nos bonnes adresses estivales. Et pour cause, puisqu’il propose à la fois un vaste jardin urbain à l’arrière de sa belle maison de maître, un bar extérieur – et intérieur - mais aussi, depuis cette année, un grand barbecue de viande et poisson avec buffet de légumes et salades. L’un des rares restaurants en ville – et hors hôtel - à offrir un vrai BBQ au jardin. Notre resto « coup de cœur » de l’été, pour un « tout en un » des plus réussis.

Avenue Louise, 190 - 1050 Bruxelles. T +32(0)2 – 647 70 44 – www.rougetomate.be





Magnum, vin, tapas et viandes maturées

© DR



A Uccle, l’ancien Equinoxx a fait place fin 2016 à un convivial bar à vin et sympathique petit resto tendance spécialisé en tapas, vins et viandes maturées. Le cuisinier, Mathias Vossewinkel (ex « Hemgies ») et son frère Gaspard, le sommelier, y orchestrent cuisine et cave avec talent, bonne humeur et sans prise de tête. Une sorte de « tout en un » avec vin provenant de partout, en bouteille ou en magnum, tapas ou menu plus élaboré au rapport qualité-prix décoiffant. Service traiteur et autres petits « plus » dont le BBQ du chef en son jardin, par beau temps. Table, produits et ambiance recommandables, BBQ restant, pour nous, à tester !

Avenue du Prince de Ligne, 16 – 1180 Bruxelles – T +32(0) 496 38 90 02 – www.magnum-bar-a-vins.be







Colonel, incontournable à Louise

© DR



Ambiance, cadre et viandes maturées qualitatives ont fait le succès de ce Colonel depuis son ouverture fin 2014. Aujourd’hui alors que le chef, Benjamin Laborie, s’en est allé pour ouvrir une toute nouvelle enseigne en Brabant Wallon, ce restaurant du haut de la ville, garde toujours sa réputation de meilleur restaurant de viande de Bruxelles. Attention au budget lors de commande à la quantité, seul bémol, si l’on n’y prend garde. Par contre, en point fort, la variété des viandes proposées (bœuf en priorité) y est déjà un véritable bonheur.

Rue Jean Stas, 24 – 1060 Bruxelles – T +32 (0)2 538 57 36 – www.colonelbrussels.com





Le Corbier, cave à grillades en Capitale

Loin d’être un nouveau venu, le Corbier est, depuis longtemps, connu pour ses grillades cuites dans une grande cheminée avec feu de bois en salle. Une salle étonnante nichée dans une ancienne cave voutée voisine du quartier historique du Sablon. Loin de toute mode passagère, un rien désuet, un rien amusant ou nostalgique avec ses photos de « stars » aux murs, le Corbier reste, à travers temps et modes, un restaurant toujours apprécié pour son atmosphère délicieusement odorante pour tout amateur de bonne viande grillée au vrai feu de bois.

Rue des Minimes, 51 – 1000 Bruxelles – T +32 (0)2 513 51 95





t’Misverstand, jardin et grillades incontournables

© DR



S’il est bien une adresse connue et reconnue pour son immense jardin et ses généreuses grillades au feu de bois, c’est bien ce restaurant ucclois que l’on ne présente plus. Une carte belgo-bruxelloise y complète le plaisir que l’on a en s’y attablant par beau temps. Aussi incontournable qu’indémodable puisque, sans doute, le restaurant le plus intemporel de Bruxelles.

Chaussée d’Alsemberg, 916 – 1180 Bruxelles. T +32(0)2 376 23 98 – www.misverstand.be





Matthias and Sea, de la mer à la terre

© DR



Autre restaurant « coup de cœur » où les grillades sont en vedette, cette enseigne dotée d’un chef-propriétaire qui n‘hésite pas à filer deux fois par semaine au marché de Rungis s’approvisionner personnellement en superbes produits de la mer archi-frais. Résultat, une spécialité très prisée : la grillade royale et sa quinzaine de poissons et crustacés. On vient de loin (comme nous) et l’on pense très vite y revenir en famille ou avec des amis pour des prix imbattables plaçant le restaurant de Matthias parmi les plus attrayantes de Wallonie pour son parfait rapport qualité-prix-fraîcheur.

Route de Philippeville, 34 – 5651 Tarcienne – T +32 (0) 71 21 86 20 – www.matthiasandsea.be





Thomas Troupin et Carl Gillain, les BBQ étoilé en terroir wallon

Organisé pour la première fois cet été, un nouveau type de barbecues a vu le jour en Wallonie. Ceux-ci mettant à l’œuvre des chefs étoilés wallons se déroulent dans des lieux extérieurs emblématiques et mettent en avant trois membres de Génération W. Après Stéphane Diffels (L’Air de Rien) à Liège le 24 juin dernier, ce sera à Thomas Troupin (La Menuiserie) le 30 juillet au Barrage de la Gileppe à Jalhay, puis à Carl Gillain (L’Agatopède) le 20 août à Sclayn de déployer leurs talents autour d’un barbecue estival et original. Des BBQ organisés dans le cadre de joyeuses animations touristiques et familiales telles que les « Family Days » au Barrage de la Gilippe ou encore le « Ravel des BBQ » – avec balades en vélo de 18 km – pour le parcours de Huy à Sclayn.

Infos www.ouftitourisme.be