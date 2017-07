Cela fait maintenant sept ans que Cesarino Di Stasio a ouvert son resto dans le quartier animé du cimetière d’Ixelles. Mais les habitués du coin le connaissent depuis bien plus longtemps puisqu’il fut associé du Sogno d’Italia, à quelques encablures de là.

Napolitain d’origine, Cesarino ne verse pas dans la facilité type pizzeria servant vaguement quelques plats de pâtes, viandes ou poissons accommodés à la sauce belge. Non, c’est une véritable leçon de gastronomie qui vous est servie dans cet établissement. De l’authentique comme on en redemande. Pour les adeptes de l’escalope servie avec des pâtes, il faudra donc repasser. Car, en Italie, les pâtes ne sont pas un accompagnement. Non mais, vous voulez de l’authentique ou pas ? Pas d’osso-buco aux tagliatelles comme le fait votre grand-mère le dimanche non plus.

...