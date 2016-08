Top 10 des compagnies aériennes qui servent les meilleurs repas

Food

Elles sont presque toutes issues d'Asie et du Moyen Orient.

C'est une habitude, le magazine américain Travel & Leisure dresse souvent plusieurs classements avec l'aide de ses lecteurs voyageurs. Hôtels, croisières, destinations, restaurants, mais aussi les repas servis à bord d'un avion. Si pour certains, ce n'est pas l'essentiel lors d'un vol, pour d'autres, qui voyagent en long courrier ou mettent le prix pour un bon service, bien manger est un luxe qui ne se refuse certainement pas.

Au top du classement, on retrouve Singapore Airlines. Et ce n'est pas étonnant car les menus servis à bord sont confectionnés par plusieurs chefs étoilés du monde entier, dont Yoshihiro Murata (Japon), Georges Blanc (France), Carlo Cracco (Italie) et Suzanne Goin (Los Angeles). On peut donc y déguster toutes les cuisines internationales, comme par exemple le canard laqué, le boeuf bourguignon, le homard ou encore les sushis. Les voyageurs sont invités à réserver leur plat de prédilection 24h avant leur départ et le choisir en fonction de leurs allergies ou mode alimentaire (végétarien, enfant, diététique, selon la religion, etc.).









Voici le classement :

1. Singapore Airlines

2. Emirates

3. Etihad Airways

4. Qatar Airways

5. Cathay Pacific

6. Turkish Airlines

7. All Nippon Airways

8. Japan Airlines

9. Virgin Atlantic Airways

10. Thai Airways International