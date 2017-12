En plus d'être esthétique, cette boisson heatlhy possède de vraies vertus purifiantes naturelles. En effet, elle est réalisée à partir de charbon végétal qui aide à détoxifier l'organisme. Non seulement, il permet à la peau à se débarrasser de ses petites impuretés mais, aussi et surtout, il s'avère un allié efficace en cas de troubles digestifs. Grâce à ses propriétés très absorbantes, il agit de manière efficace sur les ballonnements et les toxines qui peuvent être présentes dans l'appareil digestif.

Attention toutefois : ce que les blogueuses, friandes de cette boisson, ne disent pas toujours, c'est qu'il faut absolument espacer d'au moins deux heures la prise de médicaments et celle du charcoal latte sous peine de rendre votre traitement médical inefficace. Pourquoi? Et bien, le charbon végétal est tellement absorbant qu'il "aspire" également les médicaments avant qu'ils n'aient le temps d'agir sur l'organisme. Mesdames, si vous prenez la pilule contraceptive, sachez que le charbon végétal vous est interdit ! Les taux d'hormones présents dans la pilule sont tellement faibles que le risque que le charbon la rende complètement inefficace est trop grand... En cas de doute, consultez votre médecin. Ils prescrivent régulièrement des remèdes à base de charbon et pourront donc vous donner de précieux conseils.

De même, n'utilisez cette boisson qu'en cas de réels troubles digestifs et non par "effet de mode" pour plus d'efficacité.





Comment réaliser ce "charcoal latte"?

Rappelons qu'il est à prendre à deux heures d'intervalle d'autres médicaments.

- 250ml de lait végétal (lait de soja ou d'amande)

- deux capsules de charbon végétal (en pharmacie)

- une cuiller à café de miel ou de sirop d'agave