Treize bières belges ont été récompensées aux World Beer Awards, une compétition internationale organisée en Angleterre et dont les résultats finaux ont été dévoilés jeudi.

Nos breuvages se sont imposés dans leurs catégories historiques, notamment celle des bières acidulées, remportée par la Rodenbach Vintage (Palm). Sur les neuf bières primées dans cette catégorie, cinq sont belges. Après la Rodenbach, on retrouve dans les sous-catégories la Framboise de Lindemans, la Oude Geuze Vat 108 de Boon (meilleure gueuze), la Oude Kriek de Oud Beersel, et la Queue de Charrue vieille brune, brassée pour Vanuxeem. Dans la catégorie bière brune, la Cuvée Clarisse de Wilderen a été désignée meilleure bière forte. En bières aromatisées, la Mystic Krieken (Haacht) a été désignée meilleure fruitée et la Kompel, meilleure bière au miel.

Dans la catégorie bière de basse fermentation la Maes 0,0% est devenue la meilleure bière sans alcool alors qu'à l'opposé, la Desert Stallion (Martens) et ses 8% vol. alc. ont été primés comme meilleure bière forte. Alken-Maes a aussi été récompensé pour sa blanche, la Brugs, dans la catégorie "blanche de style belge".

Dans les pale-ales, la Tripel LeFort (Vander Ghinste, à Bellegem) et la Kerel Bière de Garde (VBDCK, à Tamise) se sont distinguées. Le look des bières Kerel a semble-t-il séduit le jury puisque la Saison a été récompensée pour son design.

Plus de 2.300 bières issues d'une cinquantaine de pays concourraient cette année aux World Beer Awards.