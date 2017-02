Idée originale ou lieu insolite, toutes les idées sont bonnes à prendre pour fêter St Valentin autrement. Autrement mais à table, toujours et bien entendu ! Adieu donc tête-à-tête au resto avec regard énamouré et yeux de merlan frit au menu voici, en préambule, nos trois tables en "bulle" préférées pour ce mardi 14 février.





Deep Dinner à NEMO33, table sous-marine





Dernière-née des tables les plus extravagantes du moment, c’est à Bruxelles au cœur de la piscine de plongée la plus profonde d’Europe, NEMO33, que les plus courageux pourront s’attabler dans une sphère immergée dans cette piscine de plongée de 33 mètres de profondeur. Un nouveau concept de dîner sous-marin, prévu pour toute l’année, pour plongeurs habitués ou pour novices (mais dans ce cas devant suivre une initiation de plongée au préalable).

Le concept vient d’être lancé et fait déjà beaucoup parler de lui et devrait attirer tous ceux qui n’ont pas froid aux yeux et qui décident de se jeter à l’eau pour cette St Valentin (et même par après) du coup plus singulière que toute autre.

Tarifs variables (99 € à 148 €) pour l’entrée à la piscine, 1 plongée (45 minutes) ou 1 initiation, le repas dans la sphère sous-marine.

Infos/réservation : dive@nemo33.com - Adresse : NEMO33 - Rue de Stalle, 333 - 1180 Bruxelles







Best in Sky direction Le D’Arville, une bulle pour transporter les amoureux

Testée il y a quelques mois, la compagnie d’hélicoptères Best in Sky nous a donné l’idée de fêter le prochain événement important dans les airs ! A tout le moins en tant que moyen de transport puisque cette compagnie basée à Temploux/Namur (où il faut donc se rendre pour pouvoir monter à bord) emmène tous les gourmets amateurs de sensations fortes dans plusieurs restaurants disposant d’un terrain dégagé permettant la pose de l’hélicoptère. Sensations fortes assurées mais aussi vue imprenable sur la campagne namuroise avec petit tour supplémentaire en rase motte sur les champs verdoyants. Un fameux cadeau bien moins onéreux qu’il n’y paraît puisque le vol, vers le D’Arville en Robinson R44) est tarifé 329 € (pour 3 personnes).

A Wierde, c’est au D’Arville que nous vous conseillons de voler pour une St Valentin surprenante et réellement épicurienne. La table gastronomique du chef-propriétaire Olivier Bourguignon se met aux couleurs rouges de l’amour et ses jolies chambres thématiques de l’espace Barabas (la suite du D’Arville) accueillent tous les tourtereaux souhaitant prolonger leur séjour en cette jolie et tout aussi romantique enseigne namuroise. Le Menu St Valentin (75 €) est proposé jusqu’au 26 février. Enfin, last but not least, en avril le D’Arville connaîtra de grands travaux de rénovation – autant dire que l’idée « Best in Sky » sera tout aussi de circonstance pour fêter tous les anniversaires du printemps prochain !

Infos : www.ledarville.be & www.bestinsky-helicoptère.be







Restaurant de l’Atomium, table avec vue sur la Capitale





Prendre de la hauteur pour déclarer sa flamme, réserver une table dans la neuvième et plus haute boule de l’Atomium avec vue exceptionnelle sur la Capitale et se délecter d’un repas concocté par le chef Alexandre Masson, voici ce qui attend tous ceux qui apprécient de s’attabler autrement. Loin du tourisme que l’on pourrait légitimement craindre en pareil lieu, et en actualité toute fraîche, le chef Alexandre Masson (ex Variétés, Prévot) redynamise quelques-unes de nos préparations nationales favorites telles que la tomate-crevettes, le waterzooi ou encore le coucou de Maline à la gueuze et à la Brabançonne. De vrais délices - testés et largement approuvés comme il se doit et pas plus tard qu’hier - qui réinstallent la cuisine d’Alexandre Masson dans le peloton de nos tables préférées à Bruxelles. Menu de St Valentin au programme mais – attention – réservation indispensable et rapide car on se presse déjà en nombre à ce singulier portillon !

Infos &réservation : T +32 (0)2 479 58 50 www.belgiumtaste.be





D'autres propositions et découvertes de restaurants à Bruxelles, Wallonie et Flandre, sur le blog de Joëlle Rochette