Et si on zappait le champagne que certains prennent avec le dessert pour le remplacer par une boisson originale et goûteuse ? On vous livre la recette d'un Irish Coffee réinventé.

Cela s'appelle le Ketel One Espresso Martini et cela ressemblerait bien à un cocktail idéal pour clore un dîner réussi ! Cet after dinner cocktail mélange la vodka à du café chaud que l"on refroidit directement avec des glaçons. En voici la recette toute simple.





Ingrédients

50 ml de Ketel One Vodka

40 ml d'espresso chaud

15 ml de liqueur de café

5 à 10 ml d’eau sucrée (selon vos préférences)

Des glaçons

Un morceau de chocolat noir et/ou des grains de café pour la garniture

Instructions

Mettez tous les ingrédients dans le shaker, en prenant soin de n’ajouter les glaçons qu’au dernier moment. Secouez bien le tout pendant 10 secondes. Versez le mélange dans un verre à cocktail froid et garnissez de chocolat râpé et/ou de grains de café.