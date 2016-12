Les lendemains de veille étant parfois difficiles pour nos estomacs, que diriez-vous d’un brunch détox - mais néanmoins gourmand - pour le jour de l'An ?

Pour permettre à votre corps de se réhydrater un maximum, on mise sur l’eau, le thé, les infusions, les detox waters (la version concombre-menthe est un délice !), les jus de fruits frais ou encore les smoothies. Les amateurs de café peuvent aussi en boire mais pas un litre, de manière à permettre à l’organisme de récupérer des excès de la veille. Bien entendu, on consomme ces boissons sans sucre ni lait.

Faites le plein de fibres

Le dîner de la veille a sûrement été riche en foie gras, saumon, viande en sauce et autres bûches et pralines. Pour contrebalancer ces quelques excès sans culpabiliser, jetez-vous sur les crudités, salades, fruits ainsi que les soupes que vous aurez pris soin de préparer sans pomme de terre ni matière grasse (beurre, crème…). Limitez aussi également la vinaigrette pour que votre estomac puisse être comme neuf d’ici peu. Quant à la mayonnaise et au ketchup, troquez-les contre du jus de citron ou une sauce au yaourt. Pour mettre les légumes à l’honneur, pensez au carpaccio de radis noir qui possède des vertus dépuratives, à la salade de carottes à l’orange, aux dips (faits maison !) en tout genre (radis), aux rouleaux de printemps garnis de crudités, aux légumes rôtis, etc.

Misez sur les protéines maigres

Poisson, poulet, oeufs… Votre repas ne sera détox que si vous privilégiez les viandes blanches ou les protéines peu grasses. Côté cuisson, le grill, le four, la vapeur ou la papillote sont les grands gagnants pour éviter d’accumuler les calories. Les herbes, les épices, la sauce tomate et le jus de citron vous donneront quant à eux l’occasion d’assaisonner vos plats sans avoir recours au sel, à l’huile ou au beurre. Et ça, c’est tout bon pour la ligne !

Une farandole de fruits en dessert

Pendant cette journée, vous pouvez tout à fait manger des produits laitiers maigres avec de la compote sans sucre ajouté ou avec quelques dés de fruits à l’intérieur. Les framboises et la mangue surgelées sont d’excellentes options dans ce cas-ci. Certains se suffisent largement à eux-mêmes, comme l’ananas ou l’orange en carpaccio, les pêches en soupe et le kiwi, la poire et l’orange en salade de fruits ou bien en brochette. Pour éviter d’ajouter du sucre, choisissez vos fruits bien mûrs (votre nez sera votre meilleure arme !).