L'invention vient de deux frères slovaques et c'est un succès !

A première vue, on dirait de l'eau. Le Clear Coffee (ou CLR CFF), c'est pourtant bien du café. Cette nouvelle boisson vient de deux frères slovaques qui résident à Londres. Accros à ce nectar noir, ils ont cherché à préserver leur sourire blanc plutôt que de renoncer à leur arabica. Car tout le monde le sait, le café tache les dents.

Le breuvage est donc fabriqué à partir de grains de café arabica et d'eau. Alors comment est-il transparent ? Il s'agit d'une nouvelle technique de traitement des grains qui n'avait jusque là jamais été exploitée, mais il s'agit d'un secret de fabrication. Révolutionnaire ? En tout cas, la fameuse boisson ne contient pas le moindre conservateur, arôme artificiel, stabilisant. Il n'y a pas non plus de sucre ou d'édulcorant.

Ce produit n'est pour l'instant commercialisé qu'en Slovaquie et en Grande-Bretagne (7,20 € sur internet pour deux bouteilles de 20 cl), mais Adam et David Nagy comptent bien le développer.