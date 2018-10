58 burgers Mc Do vendus chaque seconde dans le monde et 50 milliards de ces diables de petits sandwiches consommés chaque année aux Etats-Unis. Ici en Belgique, 1 étudiant sur dix se déclare aujourd'hui végétarien, végétalien ou vegan... Et voilà que va ouvrir à Bruxelles le permier fast-food vegan de Belgique.

Le but de ce restaurant pas comme les autres qui ouvrira ses portes à Saint-Gilles en décembre prochain ? Offrir une alternative équilibrée et durable à cette avalanche de burgers contenant de la viande et des produits industriels : "Pour produire 1 kg de bœuf seulement, 13.500 litres d’eau sont nécessaires. C’est ce que boit un être humain adulte pendant 25 ans. En plus du gaspillage de nos ressources naturelles, l’élevage bovin est la principale source de pollution sur terre (devant les transports)", explique les jeunes entrepeneurs à l'origine de l'initiative.

Veg'ger proposera donc des petits pains contenant notamment de la viande végétale à base de soja. Les différents burgers marieront "saveurs salées et sucrées, à base de produits frais, bruxellois et, bien sûr, tous 100% vegan". Bien sûr ce nouveau restaurant surfe sur la vague toujours plus grande du burger "premium" qui grignote les chaînes de fast-food.

La page Facebook avertira les fans de l'ouverture précise du resto.

Pour asseoir mieux le concept, un crowdfunding a été lancée, à découvrir ici.

>> Veg'ger, chaussée de Waterloo, 250 - 1060 Bruxelles. Infos : www.vegger.be - https://www.facebook.com/veggerbrussels