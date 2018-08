Il s'appelle le « régime Super Carb » et c'est un Américain qui l'a mis au point avec comme philosophie de faire perdre du poids tout en continuant à manger des plats ne boudant pas les glucides.





Les glucides n'ont plus du tout la cote ! L'ennemi est dans le pain, les pâtes, les céréales, le riz, ... et les régimes les plus populaires comme le keto, le paléo, ... lui ont livré une guerre ouverte. Globalement, même sans être lancé dans un régime, on y regarde à deux fois avant de manger des pâtes et du pain plusieurs fois par semaine.

Alors quand on a entendu parler du « régime Super Carb », on a tendu l'oreille. Avec un peu de distance quand même : aux Etats-Unis, minceur et obésité cohabitent pour le pire et le meilleur et par exemple, l'alimentation en glucides y est nettement plus élevée que chez nous, en Europe, de même que les quantités ingérées au quotidien.

En fait, s'il n'y a pas de révolution dans cette nouvelle approche du régime (un régime révolutionnaire, ça n'existe simplement pas!), mais du bon sens à revendre. Bob Harper (prof de fitness des stars et qui fut animateur d'une émission de télé-réalité appelée « Biggest Loser » autour du poids des participants) part du principe qu'il faut manger de tout avec équilibre et modération. Les glucides ne sont pas le diable mais il faut en réguler la consommation ! Et c'est là qu'il deveint strict. En fait, Bob Harper a commencé ce régime à la suite d'une crise cardiaque en février 2017. "J'avais besoin d'une alimentation riche en nutriments qui m'aiderait à maintenir mon poids et me donnerait l'énergie dont j'avais besoin pour récupérer ", écrit-il dans son livre.

Le régime alimentaire proposé comprend des quantités modérées de glucides, de graisses et de protéines, et se concentre sur l'équilibre des macro-nutriments (c'est-à-dire les glucides, les protéines et les graisses). Fondamentalement, c'est le contraire d'un régime à haute teneur en gras et à faible teneur en glucides.





Quels types de glucides ?

La méthode de Harper distingue ainsi les glucides (venant de produits industriels) des... super-glucides. "Les super glucides sont des glucides riches en fibres qui constituent une excellente source de carburant pour l'organisme et qui ont un processus de digestion plus lent ", dit-il. Exemple : du pain aux céréales entières ou des patates douces. On parle aussi du pain de blé entier, de gruau d'avoine et de quinoa notamment. Bref, on parle ici de ces glucides sains et riches en fibres qui vous remplissent aussi plus rapidement et dont on mange moins.

Il propose également de les manger tôt pour pouvoir les brûler tout au long de la journée et maintenir son niveau d'énergie. Et de ne pas en consommer après 18h.

L'auteur souligne encore qu'il faut faire attention à l'équilibre entre protéines, graisses et aliments riches en fibres (non, c'est bien fini les combinaisons du genre pain et fromage ou pâtes et beurre et fromage!) et consacre une bonne partie aux proportions des assiettes qui doivent être respectées !





La journée typique

© Pexels



Trois bons repas par jour et aucun snack ou petit goûter entre !

- Petit déjeuner : yaourt grec sans gras avec des baies fraîches et une cuillère à café de beurre de noix. Ou des oeufs aux épinards et du porridge entier.

- Déjeuner : une "GRANDE salade avec beaucoup de poivrons et de poulet", avec un avocat et assaisonnée de vinaigre balsamique et un peu d'huile d'olive.

- Dîner : Des légumes rôtis sur du riz brun avec du poisson ou du poulet.

Aussi, pour info : Bob a commencé ce régime à la suite d'une crise cardiaque en février 2017. "J'avais besoin d'une alimentation riche en nutriments qui m'aiderait à maintenir mon poids et me donnerait l'énergie dont j'avais besoin pour récupérer ", écrit-il dans son livre. Et sa vie a alors totalement changé.





Verdict...

Tout régime poussant à une réduction de l'apport calorique tout en maintenant les bons nutriments et à une activité physique raisonnable amène à une perte de poids. L'intérêt de celui-ci est qu'il ne prive pas de pâtes et de pain, qui sont bien souvent très intégrés dans l'alimentation et qui apportent une réelle sensation de satiété, utile pour qu'un régime soit tenu à long terme. Et devienne une façon de manger plus qu'un régime.





>> « Bob Harper : The Super Carb Diet - Shed Pounds, Build Strength, Eat Real Food » Ce livre est disponible en version anglaise sur Amazon notamment.