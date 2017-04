Aux côtés d'un spa à Bangkok, des chutes d'Iguazu à la frontière du Brésil et de l'Argentine, ou encore des vignobles de Valparaiso au Chili, on retrouve un lieu belge. Et bruxellois précisément : la maison de chocolat Mary, née en 1919. Mary a plusieurs boutiques à Bruxelles mais c'est celle de la rue Royale qui a été repérée par CNN qui souligne "le caractère pionnier de Mary Delluc (la fondatrice, ndlr)" et salue le fait que cette boutique fait le plaisir de nos palais depuis presqu'un siècle. La Maison Mary fait par ailleurs partie des Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique.

Pas étonnant qu'un chocolatier figure dans ce classement des lieux qui rendent heureux quand on connaît l'efficacité d'un carré de chocolat contre les coups de blues.