Deux grosses brasseries reconnues dans le monde entier ont décidé de s'associer le temps d'un brassin : Timmermans et Guinness ont uni leur nom et leur 5 siècles d'héritage et de savoir-faire pour donner naissance à la Lambic & Stout; une bière très spéciale.

Celle-ci est en fait un blend, conçu par deux Maitres Brasseurs, Willem Van Herreweghen et Peter Simpson sur base de 3 bières uniques : la Guinness Special Export (brassée exclusivement pour John Martin’s depuis 1944), la West Indies Porter (recette datant de 1801) et la Timmermans Oude Kriek. Seulement 2000 bouteilles sont mises en vente

Elle est disponible en bouteille de 75cl au prix de 24.99€ et à la pression dans certains établissements, elle sera également disponible en ligne dès aujourd'hui via www.brtimmermans.be /lambic&stout.

Depuis 1702, Timmermans, la plus ancienne brasserie de lambic au monde encore en activité, brasse la bière de fermentation spontanée tandis que Guinness a fait son apparition en 1759 et est devenue l’une des plus grandes brasseries d’Europe avec sa stout brune à la mousse couleur crème.