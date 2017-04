Pour confectionner une bonne tarte, il vous faut une bonne pâte. Voici une recette de pâte à tarte facile à faire à la maison. Tous les ingrédients sont disponibles en grande surface, dont la levure fraîche (petits cubes bleus). Comptez vingt minutes de préparation et une heure de pause. Nous vous donnons également trois façons de garnir votre tarte.

Une recette concoctée par le site indépendant Tartine & Boterham qui recense les bonnes boulangeries et pâtisseries





Pour une grande tarte

20 grammes de levure fraîche

5 centilitres de lait, de préférence tiède

200 grammes de farine

10 grammes de sucre

1 œuf

50 grammes de beurre

1 pincée de sel





Préparation

Mélanger dans un petit bol la levure avec le lait tiède.

Verser la farine dans un grand récipient et y ajouter l’œuf et le sucre.

Verser la levure et le lait tiède dans le bol de farine ; mélanger avec les mains (ou au robot ménager).

Ajouter ensuite une pincée de sel et le beurre coupé en morceaux. Mélanger à nouveau à la main pendant quelques minutes, jusqu’à ce que la pâte se détache de vos mains.

Placer un linge au-dessus de la pâte et réserver dans un endroit chaud au moins une heure.





Pour la garniture

Pour une tarte au sucre : saupoudrer 150 grammes de sucre brun sur le fond de tarte. Répartir ensuite 100 grammes de beurre coupé en morceaux. Mélanger un œuf avec 1 décilitre de crème fraiche dans un récipient. Déposer sur la tarte. Placer la tarte environ 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés.

Pour une tarte au fromage blanc : mélanger 500 grammes de fromage blanc, 1 décilitre de crème fraiche et 4 jaunes d’œufs avec un fouet. Incorporer ensuite 40 grammes de maïzena, 100 grammes de sucre et 1 sachet de sucre vanillé. Battre 4 blancs d’œufs en neige, mélanger à la préparation et poser sur la tarte. Placer dans un four à 200 degrés durant 40 minutes.

Pour une tarte aux pommes : couper 4 pommes en tranches fines et disposez-les sur le fond de tarte. Mélanger dans un bol 100 grammes de sucre, 25 centilitres de crème fraiche, 2 œufs et 1 sachet de sucre vanillé. Verser le mélange sur les pommes. Placer la tarte dans un four à 200 degrés durant vingt minutes.

