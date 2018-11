Pour avoir de l'énergie à revendre dès le matin, il faudrait changer quelque peu nos habitudes...





La petite tasse de café (ou carrément le bol) c'est une habitude bien ancrée tôt le matin avant d'aller travailler. Et souvent, les amateurs poursuivent dans la matinée et jusque dans l'après-midi avec des espressos qui leur "permettent de tenir", "d'être productif" en contrant la fatigue.

Sauf que trop de café n'est pas très bon pour la santé et perturbe le rythme circadien en cas d'abus.

Il existe pourtant une alternative toute simple pour réveiller le corps et donner un coup de fouet à l'esprit car ce n'est pas nécessairement la caféine dont l'organisme a le plus besoin pour être stimulé... Et cette alternative c'est la pomme. Oui une petite pomme à croquer en matinée qui délivre non pas un effet boostant éphémère mais une réelle énergie.

En effet, la caféine présente dans le café (et absente de la pomme) stimule les sens, mais elle ne fournit pas d’énergie au système. Dans le cas de la pomme, les sucres naturels contenus dans celle-ci vont procurer de l’énergie au corps sur une plus longue période, puisque notre système digestif digère lentement ce fruit. Et on parle bien d'une pomme entière, pas d'un jus qui ne contient plus de fibres... Le mieux étant de la consommer bio, lavée mais avec sa peau.

Et bonne nouvelle, il n'y a pas d'effet d'accoutumance ni effets secondaires désagréables comme palpitations tremblements ou même maux de tête dans les cas les plus sévères. Et au fait, elle nettoie l'haleine, à la différence du café !