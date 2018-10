Food La récolte des pommes de terre bat son plein et si l’on sait qu’elles seront plus petites cette année, la qualité est en revanche au rendez-vous

Lorsqu’on évoque la frite, c’est à un mythe qu’on s’attaque en Belgique. Non, on ne fait pas des frites avec n’importe quelle pomme de terre et la double cuisson est de mise.

(...)