Chaque année, c'est toujours le même casse-tête à l'approche de Noël : trouver des cadeaux. Un challenge qui peut se révéler plus difficile quand il s'agit d'offrir un cadeau aux hommes. On vous donne dix idées pour relever le défi !





Quelques jours avant Noël, il nous arrive de ne pas encore avoir déniché LE cadeau de Noël destiné à un homme. Pour éviter cette angoisse, voici notre petite sélection.





Un maillot de bain au design enneigé

Noël est l’occasion d’offrir des cadeaux étonnants et originaux comme ce maillot de bain décalé où l’on peut voir... des skieurs et des snowboarders sur une piste de ski. Alors, ne soyez pas frileux et osez !

Vilebrequin, 220 euros

Un potager d’intérieur pour avoir la main verte

Cultiver de la salade, des tomates ou de la verveine dans son salon ou sa cuisine ? C’est possible grâce à Modulo de la marque française Prêt à pousser. Le principe ? Installer sur un support modulable vos petits pots où vous devez déposer des capsules pour que les plantes poussent. Pratique et sain !

Pretapousser.fr, 149,95 euros

Un pull de la première collection pour hommes de Valentine Witmeur

La créatrice belge Valentine Witmeur lance sa première collection pour hommes avec des pulls graphiques aux rayures horizontales ou verticales. Valentine Witmeur a bon sur toute la ligne. Comme vous avec ce cadeau.

Valentine Witmeur, 265 euros

Pour qu'il cuisine davantage

Les hommes cuisinent aussi. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de faire bouger les choses. Comment ? Grâce à cette collection de poêles, casseroles et fait-tout cuisine signée Sergio Herman dans les tons de vert et de noir. Plus d'excuses pour ne pas préparer de bons petits plats.

Serax, à partir de 56 euros

Un bon d’achat chez Atelier NA pour des costumes sur mesure

Des costumes sur mesure, voici ce que propose la marque Atelier NA. La boutique a recours à une prise de mesures 3D : le corps est scanné en moins d'une seconde avant de donner plus de 200 mesures qui permettront l’élaboration de costumes parfaitement taillés dès 290€. Et des chemises à partir de 89€ Plus de risques d’avoir des manches trop longues ou trop courtes ou de devoir faire des ourlets. L'élégance, la vraie !

Atelier NA, Rue Leon Lepage 2, 1000 Bruxelles, à partir de 290 euros

Pour qu’il sente bon

Pour sa collection de Noël, la marque italienne Acqua Di Parma a collaboré avec l’artiste britannique Clym Evernden. Le résultat est une réussite avec deux beaux coffrets en jaune et bleu.

Acquadiparma, à partir de 78 euros

Des noeuds papillon qui ne laisseront personne indifférent

La marque belge Edmunds propose une large gamme de noeud papillon aux coloris surprenants. Peu importe leurs préférences, ces messieurs devraient trouver leur bonheur. Petit coup de coeur pour le noeud papillon avec les pingouins, idéal pour l'hiver.

Edmunds.be, à partir de 39,95 euros

Des dessous de verres pas comme les autres

Et si les dessous de verre servaient aussi à s'amuser ? Ça tombe bien, HEMA nous soumet l'idée avec ce lot de 48 dessous de verre qui comporte des puzzles, des énigmes et casse-têtes à résoudre. Rien de mieux pour boire et s'amuser en même temps.

HEMA, 5,50 euros

Des lunettes pour briller sur la piste de ski

Si votre papa, votre époux ou votre fils est un féru de sports d’hiver, offrez-lui ces lunettes de la marque JULBO capable de s’adapter à tous les temps et à l’intensité de la lumière. Idéal pour dévaler les pistes à perte de vue.

JULBO, 209,95 euros

Un bombers pour bomber le torse

Devenu un incontournable dans une garde robe depuis quelques saisons, le bombers est une pièce qui allie cool et élégance. On aime beaucoup ce modèle de la marque CKS qui est un bon compromis entre le pull et la veste. Un vêtement idéal pour une sortie en famille ou une soirée.

CKS, 99,99 euros

