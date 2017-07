Arthur Defays est mannequin et a fait ses débuts d'acteur, suivant les traces de son grand-père, un comédien adoré des Français.





Look années 50 dans un shooting pour Martini, soldat en Afghanistan pour une série remarquée l'an passée "Loin de chez nous" : Arthur Defays a une gueule d'ange et sait la mettre en valeur ! Grand et fin, il ressemble en cela à son grand-père, le célèbre Pierre Richard qui, à 82 ans, a toujours une place de choix dans le coeur des Français.

Si le "grand blond avec une chaussure noire" a mené une vie privée plutôt discrète, il a toujours été populaire et aimé : son côté grand distrait et sa douceur l'ont porté dans ses rôles comme dans la vie, ses films avec Depardieu comme "Les Fugitifs" sont devenus culte. Désormais loin du star-system, Pierre né Defays se consacre à ses vignes dans sa maison du domaine de Gruissan dans l'Aude. Il fait du vin et reçoit même les touristes en visite dans la région.

Ses deux fils, Olivier et Christophe ont suivi comme lui une voie artistique puisqu'ils sont musiciens tous les deux.

Arthur qui a désormais 28 ans suit aussi le chemin familial puisqu'il étudie le théâtre et est donc modèle à ses heures : on a pu le voir défiler pour Lanvin et Thierry Mugler par exemple.





Le jeune homme a joué dans "Cloclo" (il jouait le rôle de Johnny Hallyday !) et a également tourné dans la série "Loin de chez nous" diffusée sur France 4 en 2016, à retrouver désormais sur Netflix. Il joue le rôle d'un soldat appelé "Gueule d'ange" justement !

En 2012 avec son grand-père, Pierre Richard