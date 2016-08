Daniel Craig : de James Bond à James Blonde !

Les hommes

L'acteur qui n'en a peut-être pas fini avec James Bond tourne Lucky Logan, un film de Steven Soderbergh. Et le changement est frappant : il est rasé et blond platine !





Il l'avait dit et répété : James Bond et lui, c'est fini ! Et comme pour enfoncer encore le clou, il tourne sous la direction de Steven Soderbergh dans Lucky Logan, un film où il joue le rôle d'un méchant repris de justice. A ses côtés, Adam Driver et Channing Tatum (et leurs vrais cheveux).

Is that really you, Daniel Craig?! https://t.co/0NW2B7cKhA pic.twitter.com/OZpjhWMHP9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 31 août 2016

Le pitch : à Charlotte, en Caroline du Nord, deux frères (Daniel Craig et Adam Driver) planifient un braquage pendant une course de stock-cars. Et le tournage de ce film d'action est corsé : il va être tourné en 35 jours.

L'année prochaine, en octobre 2017, on pourra donc voir apparaître Daniel Craig en hooligan sans foi ni loi... Quel changement ! Il suit en cela le chemin platine pris par Ryan Gosling dans "The Place beyhond the pines"





Cela dit, il se murmure que Daniel Craig pourrait rempiler pour un autre James Bond depuis que l'on sait que le prochain opus sur 007 est repoussé à 2018 : La productrice Barbara Broccoli est occupée sur deux autres films et il se dit qu'elle veut encore du temps pour essayer de convaincre Daniel... D'ici là, ses cheveux platine ne seront plus qu'un (méchant) lointain souvenir !