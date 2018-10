Le sur-mesure ne se limite plus aux costumes de papa, il sait se réinventer et joue aujourd'hui la carte du style casual. Et ça, Lanieri l'a bien compris.





Une veste tellement confortable que l'on peut passer du skate parc à une soirée branchée sans changer de look. C'est un peu l'idée derrière la nouvelle campagne de Lanieri, maison italienne devenue incontournable pour le sur-mesure en ligne. Avec sa « pull jacket », une veste en laine douce et casual, la marque veut faire passer un message : il n'y pas d'âge pour s'offrir une pièce parfaitement adaptée à sa morphologie. Et ce, sans casser sa tirelire. Pour l'occasion, Lanieri s'est même offert les « tricks » et les traits d'un jeune skateur italien.

© Lanieri

"Les millenials recherchent ce qui est authentique et écoresponsable"

Après les chinos et les polos cet été, c'est la première fois que Lanieri propose ce type de produit. Et si elle rompt avec ses propres codes, c'est pour mieux se réinventer. Car Lanieri en est persuadé : le sur-mesure est l'avenir et non le passé de la mode. Et pas qu'au rayon costumes. « Les millenials recherchent ce qui est authentique, mais aussi écoresponsable. Les vêtements sur-mesure répondent à cette problématique. Les stocks sont plus petits, et la durée de vie plus grande », nous confie-t-on dans leur atelier bruxellois de la chaussée de Vleurgat. C'est le genre de philosophie qui a motivé cette approche plus sport et décontractée de la « pull jacket », sans pour autant renier la qualité du produit. Les textiles proviennent d'ailleurs de Maglificio Maggia, une entreprise italienne vieille de 300 ans.

© Lanieri

Le sur-mesure s'invite partout

Cette vision, Lanieri n'est pas seule à la défendre. Du côté de Son of a Tailer, à Copenhague, le sur-mesure est mis au service du t-shirt parfait. Une quête de toute vie qui fait les affaires de la fast-fashion. Et du gaspillage. Comme chez Lanieri, toutes les mesures peuvent être prises via internet. Avec un algorithme, les Danois produisent un t-shirt – col V, col rond, poche poitrine ou non, etc. - qui a 90 % de chance de vous aller comme un gant. Une « Perfect Fit Guarantee » permet d'ailleurs de recevoir gratuitement un produit réajusté si besoin est, explique GQ. Révolutionnaire.

© Son of a Tailer

>> À partir du 30 otobre, la « pull jacket » sera disponible en 10 couleurs et motifs différents sur le site de Lanieri. On trouvera du bleu, du gris, du bordeaux ou encore deux prince-de-galles, motif très tendance cet automne. Les prix oscilleront entre 285 et 345 euros.