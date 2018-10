Les deux marques incontournables viennent de dévoiler leur collection sur les réseaux sociaux.





C'est la collaboration que tous les amoureux de denim attendaient. Levi's et Supreme, le label urbain qui a introduit le sportswear dans le monde du luxe, unissent leurs forces à travers six pièces stylées.

Revival 80's

On y trouve trois vestes en jean trucker rembourrées qui fleurent bon les eighties : en rose, en noir et en denim « stonewashed ». Les modèles ont aussi leur version… salopette. Le tout est sublimé par l'indispensable logo Supreme au-dessus de la poche poitrine gauche. La collab' est disponible en ligne à partir du 1er novembre et en magasin à Paris, Londres, Brooklyn et Los Angeles, précise Vogue.

Plus tôt cette année, Levi's s'offrait les services de Justin Timberlake pour twister quelques grands classiques de la marque. Intemporel, oui, dans l'air du temps, toujours.